Takkt schlägt Aussetzung der Dividende vor

Der Vorstand der Takkt AG (ISIN: DE0007446007) schlägt dem Aufsichtsrat vor, die Auszahlung der Dividende für das Geschäftsjahr 2019 auszusetzen, wie am Freitag mitgeteilt wurde. Bislang lautete der Vorschlag, 1 Euro je Aktie als Dividende auszuschütten. Wie weiter berichtet wurde, wird angesichts der außergewöhnlichen Krisensituation infolge der Ausbreitung des Coronavirus eine hohe Priorität auf finanzielle Stabilität und Flexibilität gelegt. Takkt will auf Opportunitäten nach einem Abklingen der Pandemie vorbereitet sein und dann wieder in Wachstum investieren können.

Aktuell ließen sich keine verlässlichen Prognosen für die Entwicklung des Konzerns im Geschäftsjahr 2020 abgeben. Takkt rechnet mit spürbaren negativen Auswirkungen der Pandemie auf die Lieferketten, den eigenen Betrieb und die Nachfrage von Kunden in den relevanten Märkten in Europa und Nordamerika. Umsatz und EBITDA werden daher im laufenden Geschäftsjahr signifikant unter dem Niveau von 2019 erwartet.

Takkt ist ein Spezialversandhändler für Geschäftsausstattung. Der Konzern ist mit seinen Marken in mehr als 25 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über eine Million Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Gastronomie- und Hotelmarkt sowie den Einzelhandel. Das Unternehmen ist im SDAX gelistet.

Redaktion MyDividends.de