Taktikal erhält Finanzierung in Höhe von 2 Mio. US-Dollar von Brunnur Ventures für Ausbau des internationalen Vertriebs

Taktikal (www.taktikal.io),ein Unternehmen, das sich der Entwicklung von Digital-Trust-Lösungen der nächsten Generation verschrieben hat, gab bekannt, dass Brunnur Ventures 2 Mio. US-Dollar in das Unternehmen investiert hat, die zur Förderung der Kundengewinnung und den internationalen Ausbau der Geschäftsstrategie verwendet werden sollen. Taktikal bietet Lösungen für elektronische Signaturen in Firmenqualität, die dazu dienen, den zunehmenden Bedarf von Unternehmen hinsichtlich einer Automatisierung und Rationalisierung von Prozessen zu decken, bei denen eine Identifizierung, Authentifizierung und Autorisierung erforderlich ist. Taktikal nutzt dabei sein umfassendes, im Bereich der staatlichen Authentifizierungsinfrastruktur nordischer Länder, wie beispielsweise Island, erworbenes Know-how, um schnellere Bearbeitung, effizientere Dokumentenverwaltung, geringeres Betriebsrisiko und bessere Kundenerfahrung zu bieten.

Die neuen Mittel beschleunigen die internationale Expansion des Vertriebs der E-Signature-Software des Unternehmens in den globalen KMU-Markt, in dem gegenwärtig Ad-hoc-Prozesse mit geringer Sicherheit und hausgemachten Verfahren vorherrschen.

„Wir freuen uns, den Abschluss unserer ersten institutionellen Investitionsrunde unter Beteiligung von Brunnur Ventures bekannt geben zu können. Wir begrüßen Brunnur Ventures als erfahrenen und geschätzten Investor, der die nächste Phase unserer Unternehmensentwicklung unterstützt“, so Valur Gunnarsson, CEO von Taktikal. „Es ist leider an der Tagesordnung, dass sensible Dokumente wie Scans von Reisepässen und Führerscheinen in einer Weise geemailt werden, die äußerst unsicher ist. Taktikal bietet sofort einsatzbereite, firmentaugliche Dokumentensignatur und andere Prozesse für einen riesigen Stamm potenzieller Abnehmer, der sich aus Unternehmen zusammensetzt, die ihren Mitarbeitern und Kunden erstklassige Onboarding-Erfahrungen bieten müssen und zunehmend Sicherheit sowie AML-, KYC-, PEP- und Sanktionsbestimmungen berücksichtigen.”

„Um erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen Wege finden, ihren Betrieb zu rationalisieren und Verwaltungsengpässe zu reduzieren. Taktikal bietet einen hervorragenden Service, der diesen Bedürfnissen gerecht wird“, kommentierte Kjartan Olafsson, Investment Manager bei Brunnur Ventures, der Mitglied des Boards von Taktikal wird. „Wir sind der Überzeugung, dass in diesem Bereich der Wandel, den wir in vielen anderen Workflow-Bereichen wie CRM und Projektmanagement bereits beobachten konnten, längst überfällig ist.”

ÜBER TAKTIKAL

Taktikal ehf mit Sitz in Island ist ein führender Anbieter von Lösungen der nächsten Generation für elektronische Signaturen in Unternehmen, die integrierte intelligente Formulare auf Anwendungsebene, Ausfüllen und Unterschreiben im Browser und E-Mail abdecken. Das Unternehmen befriedigt einen wachsenden Bedarf an sicheren, erstklassigen Prozessen, die zur Erfüllung der Anforderungen beitragen, denen Unternehmen beim automatisierten Onboarding von Kunden und Mitarbeitern sowie bei KYC- und AML-Prozessen und der elektronische Identität in Anwendungen unterliegen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.taktikal.io

ÜBER BRUNNUR VENTURES

Brunnur Ventures ist eine in Island ansässige Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Seed- und Early-Stage-Finanzierungen konzentriert und dabei Innovationen und das Wachstum in Verbindung mit skalierbaren Geschäftsmodellen und außergewöhnlichem unternehmerischem Talent besonders betont.

Brunnur Ventures verwaltet gegenwärtig die beiden Fonds Brunnur I und Brunnur II, wobei die Verwaltung der Fonds von Landsbref durchgeführt wird, einer von der isländischen Finanzaufsichtsbehörde lizenzierten Fondsverwaltungsgesellschaft.

Weitere Informationen finden Sie unter www.brunnurventures.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über die Finanzlage, die Betriebsergebnisse und die Geschäfte des Unternehmens enthalten. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen wiedergeben, sind zukunftsgerichtete Aussagen oder können als solche betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen über künftige Erwartungen, die auf den gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen des Managements beruhen und bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse maßgeblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die in diesem Abschnitt enthaltenen oder erwähnten, zur Vorsicht mahnenden Hinweise eingeschränkt. Leser sollten sich nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Jede zukunftsgerichtete Aussage gilt nur für das Datum dieser Veröffentlichung. Die Informationen in dieser Mitteilung können jederzeit ohne Vorankündigung aktualisiert, vervollständigt, überarbeitet, weiter überprüft oder geändert werden. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

