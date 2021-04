TALANX - Aktie mit bullischer Flagge

Talanx AG - WKN: TLX100 - ISIN: DE000TLX1005 - Kurs: 35,620 € (XETRA)

Seit Ende Oktober des vergangenen Jahres befindet sich die Aktie von Talanx in einer dynamischen Aufwärtstrendphase, die mit dem Ausbruch über das damalige Verlaufshoch bei 33,66 EUR im Februar neuen Schwung erhielt und seither die Hürden bei 35,06 und 35,80 EUR überwand und zuletzt fast an das Junihoch bei 37,66 EUR reichte. Damit wurden im Prinzip die mittelfristigen Ziele aus der Godmode PLUS-Analyse vom 08. Februar abgearbeitet.

Talanx-Rally pausiert bislang nur

Nach einem kurzen Anstieg über das Märzhoch auf 37,10 EUR setzte in den letzten Tagen allerdings eine Korrektur ein, die bislang noch die Züge einer bullischen Flagge aufweist und damit für eine Trendfortsetzung spricht (Wie man eine Flaggenformation im Chart erkennt, handelt und welche Folgen sie haben kann, können Sie auch in unserem Chartlehrgang im Einsteiger-und Wissenbereich auf GodmodeTrader nachlesen).

Dadurch, dass die laufende Korrektur aber an die mittelfristige Aufwärtstrendlinie führt, könnte sie sich unterhalb dieser diagonalen Unterstützung temporär noch bis 34,50 EUR und darunter bis an den soliden Support bei 33,66 EUR ausdehnen, ehe dort der Aufwärtstrend in eine neue Runde gehen kann.

Darunter stünde allerdings ein Einbruch bis 32,28 EUR an, der die Rally deutlich einbremsen dürfte.

Über 36,50 EUR ist Flagge nachhaltig überwunden

Solange aber die Unterstützung bei 33,66 EUR nicht unterschritten ist, ist jederzeit mit einem Ausbruch aus der Flagge nach oben zu rechnen und bei Kursen über 36,50 EUR ein Angriff auf die Zielmarke bei 37,66 EUR zu erwarten. Darüber wäre ein mittelfristiges Kaufsignal mit einem Aufwärtspotenzial bis 40,00 EUR aktiviert.

Talanx Chartanalyse (Tageschart)

