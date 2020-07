TALANX - Aktienplatzierung belastet Kurs

Talanx AG - WKN: TLX100 - ISIN: DE000TLX1005 - Kurs: 34,000 € (XETRA)

Unter den Verlierern im SDAX ist heute die Aktie des Versicherungskonzerns Talanx zu finden. Wie gestern Abend bekannt wurde, möchte der Großaktionär Meiji Yasuda 3,79 Mio. Aktien verkaufen, was rund 1,5 % der ausstehenden Papiere entspricht. Inzwischen sei die Transaktion bereits abgeschlossen. Die Aktien wurden laut Händlerangaben zu einem Kurs von 33,10 EUR platziert.

Wenig überraschend belastet diese Meldung den Kurs des Versicherers. Doch wer sich neue Bewegung, ob long oder short, erhofft hat, sieht sich eines Bessern belehrt. Der Wert ist recht träge, neue Handelssignale gibt es bislang nicht.

Der Wert notiert unter dem EMA200, der absinkt und somit eine intakte übergeordnete Abwärtsbewegung anzeigt. Auf der anderen Seite notiert die Talanx-Aktie auf dem Kursniveau, was sie bereits Ende März erreicht hat. Dynamik sieht also anders aus. Unter dem Zwischentief bei 31,48 EUR könnte Dynamik in Richtung Unterseite aufkommen und die Unterstützungszone zwischen 28,54 und 28,34 EUR würde wieder in den Blickpunkt rücken. Dort besteht wohl die letzte Chance für die Käufer, einen Abverkauf in Richtung der Märztiefs zu vermeiden.

Auf der Oberseite wirken neben dem EMA200 das Zwischenhoch bei 37,66 EUR und eine Eindämmungslinie als Hürden. Erst wenn diese Barrieren aus dem Weg geräumt sind, wäre ein Anstieg in Richtung der mittel- bis langfristigen Abrisskante bei 42,14 EUR möglich.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 39,49 41,40 43,18 Ergebnis je Aktie in EUR 3,65 3,23 4,06 KGV 9 11 8 Dividende je Aktie in EUR 1,50 1,50 1,50 Dividendenrendite 4,41 % 4,41 % 4,41 % *e = erwartet

