Talanx erhöht die Dividende

Der drittgrößte deutsche Versicherer Talanx AG (ISIN: DE000TLX1005) will die Dividende für das Geschäftsjahr 2021 auf 1,60 Euro erhöhen, wie am Montag bei Vorlage der Jahresergebnisse berichtet wurde. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 40 Prozent des IFRS-Gewinns. Die Hauptversammlung findet am 5. Mai 2022 statt.

Im letzten Jahr wurde eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro je Aktie ausgeschüttet. Talanx hatte 2013 erstmals eine Dividende von 1,05 Euro je Aktie ausbezahlt. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 40,20 Euro und der geplanten Dividende ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 3,98 Prozent.

Die gebuchten Bruttoprämien verbesserten sich im Geschäftsjahr 2021 zweistellig um 10,7 Prozent auf 45,5 Mrd. Euro (Vorjahr: 41,1 Mrd. Euro), währungskursbereinigt betrug der Anstieg 11,8 Prozent. Talanx hat erstmals die Milliardengrenze beim Konzernergebnis überschritten. Das Konzernergebnis legte um mehr als 50 Prozent auf 1,01 Mrd. Euro (Vorjahr: 648 Mio. Euro) zu.

Die Talanx Gruppe bekräftigt ihre Prognose, 2022 ein Konzernergebnis zwischen 1,05 und 1,15 Mrd. Euro zu erzielen.

Die Aktie von Talanx wird seit dem 2. Oktober 2012 an der Börse gehandelt. Der Platzierungspreis lag bei 18,30 Euro je Aktie. Talanx ist seit Februar 2006 mit 50,2 Prozent an Hannover Rück, der Nummer drei unter den weltweiten Rückversicherern, beteiligt. Zu den weiteren Marken gehören unter anderem HDI und Targo-Versicherung. Größter Aktionär von Talanx ist mit 78,9 Prozent der HDI V.a.G., ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit.

Redaktion MyDividends.de