TALANX - Extreme Bewegungen in beide Richtungen

Talanx AG - WKN: TLX100 - ISIN: DE000TLX1005 - Kurs: 40,700 € (XETRA)

Gemessen an der durchschnittlichen Volatilität, die bei einem großen Versicherungswert in der Regel nicht sehr hoch ist, erleben die Talanx-Aktionäre derzeit eine nervenaufreibende Achterbahnfahrt. Nachdem die Aktie zuletzt wie ein Stein in die Tiefe gerauscht ist, schlagen die Käufer seit dem Erreichen der Tiefs aus dem letzten Sommer wieder zu. Aus einer technischen Gegenbewegung nach oben wird aktuell eine massive Rally, welche die Aktie heute auch wieder über die gleitenden Durchschnittslinien (EMA50, EMA200) ansteigen lässt. Das nährt die Hoffnung, dass der Crash nicht den Beginn eines Bärenmarktes darstellt, sondern wie auch der Corona-Crash nur eine extrem schwungvolle Korrektur im langfristigen Aufwärtstrend war. Die heutigen Zahlen scheinen die Aktionäre zu erfreuen:

Talanx erzielt 2022 ein Kapitalanlageergebnis von €4,718 Mrd (VJ: €4,24 Mrd), eine Combined Ratio von 97,7 % (VJ: 101,0 %) und einen Nettogewinn von €1,011 Mrd (VJ: €648 Mio, vorläufig: €1,01 Mrd). Im Ausblick auf 2022 erwartet das Unternehmen weiterhin einen Nettogewinn nach Minderheiten von €1,05 bis €1,15 Mrd.

Kurzfristig Gewinnmitnahmen einplanen

Bei 41,20 - 41,80 EUR trifft die Erholung jetzt auf Widerstand, von wo aus die Welle wieder zurück schwappen könnte. Kurzfristige Gewinnmitnahmen könnten in diesem Bereich einsetzen und die Aktie nochmals zurück in den Preisbereich zwischen den beiden gleitenden Durchschnittslinien EMA50 und EMA200 bringen.

Die weitere Marschrichtung ist dann relativ unklar. Stabilisiert sich der Gesamtmarkt nachhaltig, wäre mit einer Rückkehr über 42 EUR per Tagesschlusskurs ein Anstieg zum Jahreshoch bei 44,42 EUR denkbar. Darüber hinaus wäre Platz bis 46,02 EUR.

Neben dem EMA200 bei aktuell 39,18 EUR bietet auch der Preisbereich bei 38,40 - 38,60 EUR Unterstützung. Erst ein signifikanter Rückfall unter 38,30 würde kleine Verkaufssignale auslösen, dann wäre die Aktie anfällig für tiefe Korrekturen bis 36,60 - 36,76 oder ggf. sogar 35,50 - 35,60 EUR.

Fazit: Der erste Schock scheint sehr gut verdaut, nun könnte sich die Frage nach der Wiederaufnahme des übergeordneten Aufwärtstrends stellen. Kurzfristig müssten Konsolidierungen auf erhöhtem Niveau eingeplant werden, neue, größere Verkaufssignale rücken nach der starken Vorstellung der Käufer jedoch wieder in die Ferne.

