TALANX - Versicherer übertrifft Gewinnprognose - reicht das für den Ausbruch?

Talanx AG - WKN: TLX100 - ISIN: DE000TLX1005 - Kurs: 42,240 € (XETRA)

Talanx hat auf Basis vorläufiger Zahlen die für das Geschäftsjahr 2021 ausgegebene Gewinnprognose von 900-950 Millionen Euro mit einem Wert von 1,01 Milliarden deutlich übertroffen. Ebit 2021 liegt bei 2,45 Milliarden Euro (Vorjahr 1,67 Mrd, Prognose 2,49 Mrd). Bruttoprämien 45,5 Milliarden (Vorjahr 41,1 Mrd, Pronose 43,75 Mrd).

Talanx geht für das Geschäftsjahr 2022 weiter von einem Ergebnis von 1,05-1,15 Milliarden Euro aus und will für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende von 1,6 Euro (Vorjahr 1,5) je Aktie ausschütten. Quelle: Guidants News

Talanx-Aktie reagiert zunächst schwach

Nach einem Kurssprung auf 43,30 EUR zur Eröffnung setzt die Talanx-Aktie zur Stunde wieder an die Unterstützung bei 42,14 EUR zurück. Übergeordnet betrachtet befinden sich die Anteile seit Monaten in einem soliden Aufwärtstrendkanal, der zuletzt an den mittelfristigen Widerstand bei 44,42 EUR geführt hatte.

Dort war die Aktie nach unten abgeprallt, konnte sich aber Ende Januar wieder an der Unterstützung bei 40,09 EUR stabilisieren und strebt aktuell wieder dem Hoch entgegen. Sollte der erste Abgabedruck verflogen sein, dürfte der Anstieg weiter bis 44,42 EUR führen. Kann den Bullen auch ein Bruch der Marke gelingen, wäre ein starkes Kaufsignal aktiv, dem zunächst ein Anstieg bis 46,02 EUR und darüber mittelfristig bis zum Allzeithoch bei 48,36 EUR folgen kann.

Auf der Unterseite wird die Aktie durch die Supportmarken bei 42,14 und 41,46 EUR gestützt. Erst darunter wäre der Aufwärtstrend unterbrochen und Verluste bis 40,09 und 39,04 EUR einzuplanen.

Talanx Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)