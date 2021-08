Talanx will die Dividende mindestens stabil halten

Der drittgrößte deutsche Versicherer Talanx AG (ISIN: DE000TLX1005) plant weiterhin, auch für das Geschäftsjahr 2021 einen Anteil von 35 Prozent bis 45 Prozent vom Konzernergebnis als Dividendenzahlung auszuschütten sowie die Dividende mindestens stabil zum Vorjahr zu halten.

In diesem Jahr wurde eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro je Aktie ausgeschüttet. Im Vorjahr wurde für das Geschäftsjahr 2019 ebenfalls eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro je Aktie bezahlt. Talanx hatte 2013 erstmals eine Dividende von 1,05 Euro je Aktie ausbezahlt. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 37,18 Euro und der diesjährigen Dividende ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 4,03 Prozent.

Die gebuchten Bruttoprämien wuchsen im ersten Halbjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,4 Prozent auf 24,1 Mrd. Euro. Währungskursbereinigt war dies ein Plus von 13,0 Prozent. Das Konzernergebnis verzeichnete gegenüber dem ersten Halbjahr 2020 eine Steigerung auf 546 Mio. Euro (Vorjahr: 325 Mio. Euro). Talanx passt seine im Geschäftsbericht 2020 veröffentlichte Prognose (800 bis 900 Mio. Euro) für das Jahr 2021 an. Nach dem starken ersten Halbjahr wird ein Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2021 von 900 bis 950 Mio. Euro erwartet.

Die Aktie von Talanx wird seit dem 2. Oktober 2012 an der Börse gehandelt. Der Platzierungspreis lag bei 18,30 Euro je Aktie. Talanx ist seit Februar 2006 mit 50,2 Prozent an Hannover Rück, der Nummer drei unter den weltweiten Rückversicherern, beteiligt. Zu den weiteren Marken gehören unter anderem HDI und Targo-Versicherung. Größter Aktionär von Talanx ist mit 79 Prozent der HDI V.a.G., ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit.

Redaktion MyDividends.de