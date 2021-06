Taliban erschießen Minenräumer in Afghanistan

Kabul (Reuters) - Die Taliban haben im Norden Afghanistans zehn Minenräumarbeiter erschossen.

14 Menschen seien bei dem Anschlag zudem verletzt worden, sagte ein Sprecher der Provinzpolizei am Mittwoch. Die Arbeiter seien beim Halo Trust beschäftigt gewesen, der größten Organisation zur Minenräumung in Afghanistan. Der Angriff erfolgte am späten Dienstag in der Provinz Baghlan, wo in den letzten Wochen heftig gekämpft wurde.

Seit die USA im April bekanntgaben, vom 1. Mai an bis spätestens zum 11. September ihre Truppen vom Hindukusch abzuziehen, haben die Taliban nach Angaben afghanischer Regierungsvertreter die Zahl ihrer Angriffe erhöht. Kritiker der Truppenabzugsentscheidung gehen davon aus, dass die Islamisten wieder die Macht an sich reißen, nachdem sie 2001 im Zuge des von den USA geführten internationalen Militäreinsatzes gestürzt worden waren.

Gefährdet sind im Zuge der Abzugspläne zudem Afghanen, die in den vergangenen Jahren mit Nato-Soldaten zusammengearbeitet haben, etwa als Übersetzer. Menschenrechtsorganisationen haben von den Nato-Alliierten die sofortige Aufnahme dieser sogenannten Ortskräfte gefordert. Es sei klar, dass diese ansonsten ins Visier der Extremisten geraten würden, hieß es.