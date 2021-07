Taliban nehmen nächste afghanische Provinzhauptstadt ins Visier

Kabul (Reuters) - Ungeachtet formell laufender Friedensverhandlungen setzen die radikal-islamischen Taliban ihren Vormarsch in Afghanistan fort.

Sie umzingelten die Provinzhauptstadt Ghasni in der Landesmitte, wie Behördenvertreter am Montag mitteilten. Die Lage sei sehr kritisch. Die Aufständischen würden sich in Häusern von Zivilisten verschanzen und auf afghanische Sicherheitskräfte schießen. Auch aus Kandahar im Süden wurden anhaltende Kämpfe gemeldet.

Seit die internationalen Truppen ihren Abzug eingeleitet haben, versuchen die Taliban nach und nach immer mehr Gebiete unter ihre Kontrolle zu bringen. Dabei rücken sie auch immer wieder auf Provinzhauptstädte vor. Bislang ist es ihnen zwar nicht gelungen, diese lange zu halten. Dennoch erhöhen sie so den Druck auf die Sicherheitskräfte. In Katar laufen derweil Friedensgespräche, die aber nach offiziellen Angaben nur langsam vorankommen. Ungeachtet der Gewalt halten die USA an ihren Abzugsplänen fest. Noch am Montag sollte US-General Austin Miller, der vor Ort den Kriegseinsatz in Afghanistan leitet, nach Angaben von amerikanischen Regierungsvertretern offiziell sein Kommando abgeben und mit dem Schritt symbolisch einen Schlussstrich unter den längsten Kriegseinsatz der USA ziehen.