Taliban stellen Mädchen Rückkehr in Schulen in Aussicht

Kabul (Reuters) - Afghanistans Taliban-Regierung stellt älteren Mädchen eine baldige Rückkehr in die Schulen in Aussicht.

"Wir wollen ausbilden, und wir werden ausbilden - unsere Frauen und Männer, Jungs und Mädchen", sagte der Direktor für externe Programme und Hilfe im Bildungsministerium, Waheedullah Haschimi, in einem Reuters-Interview. So Gott wolle, werde es bald eine "gute Ankündigung für das ganze Land, die ganze Nation" geben. Die Religionsgelehrten arbeiteten daran und die Taliban setzten sich für die Bildung von Mädchen ein. Keine Lehrerin sei entlassen worden. Das sei eine positive Botschaft für die Welt, dass an einem "Mechanismus" gearbeitet werde. "Wir arbeiten nicht daran, sie von unseren Schulen und Universitäten zu löschen." Allerdings habe der abrupte Stopp ausländischer Hilfe den Bildungsbereich hart getroffen. Haschimi rief daher dazu auf, dass die internationale Unterstützung wieder aufgenommen werde. "Wenn sie wirklich Mädchen in den Schulen sehen wollen, sollten sie uns jetzt helfen."

Nach Beginn des internationalen Truppenabzugs hatten die Taliban im August die vom Westen unterstützte Regierung gestürzt und die Kontrolle über das Land übernommen. Eine der brisantesten Fragen ist seit der Rückkehr der Islamisten an die Macht, welche Rolle sie Frauen und Mädchen zugestehen werden. Befürchtet wird, dass sie wieder stärker unterdrückt und ihre Rechte missachtet werden. Im September ernteten die Taliban weltweit scharfe Kritik, als sie Jungen die Rückkehr in die Klassenzimmer erlaubten, ältere Mädchen aber anwiesen, bis auf weiteres noch zu Hause zu bleiben. Mittlerweile erhalten Mädchen in nördlichen Teilen des Landes zwar wieder Unterricht, viele müssen aber weiterhin heimlich lernen. Das faktische Verbot, Mädchen über die Grundschule hinaus zu unterrichten, weckte Erinnerungen an die Jahre 1996 bis 2001, als die Taliban Afghanistan bereits einmal beherrschten. Damals wurden Frauen von bezahlten Beschäftigungen weitgehend ausgeschlossen und Mädchen durften nicht zur Schule gehen.