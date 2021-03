Prämierte, erfahrene Führungskräfte übernehmen die neuen Positionen, um Unternehmensstrategie, Kundenerfolg, Partnerschaften und globale Allianzen voranzutreiben

Neuernennungen von Anthony (Tony) Barbone zum Chief Revenue Officer (CRO), Kieran King zum Chief Customer Officer (CCO) und Marco Costa zum internationalen Chief Operating Officer (COO)

Die Verstärkung der Talkdesk-Führungsriege bekräftigt die Pläne des Unternehmens, das internationale Wachstum in allen Kunden-, Umsatz- und Marktsegmenten auszubauen

Das Führungsteam von Talkdesk besteht jetzt zu fünfzig Prozent aus Frauen

Talkdesk®, Inc, das cloudbasierte Kontaktzentrum für innovative Unternehmen, gab heute die Ernennung von drei leitenden Angestellten bekannt, um das internationale Wachstum in allen Kunden-, Umsatz- und Marktsegmenten weiter voranzutreiben.

Die folgenden Ernennungen in der Geschäftsführung sind ab sofort wirksam:

Anthony (Tony) Barbone ist zum ersten Chief Revenue Officer (CRO) von Talkdesk ernannt worden. Zuvor war Barbone als Senior Vice President des Bereichs Talkdesk Global Sales für die Umsetzung der direkten und indirekten Vertriebsstrategie des Unternehmens verantwortlich. Unter seiner Führung erzielte Talkdesk von Quartal zu Quartal Rekordergebnisse und baute seine globale Vertriebspräsenz deutlich aus. Als CRO leitet Barbone weiterhin alle globalen Teams von Talkdesk in den Bereichen Vertrieb, Vertriebskanal, Vertriebsentwicklung, Lösungsentwicklung und Kundenerfahrungs-Strategie („Customer Experience (CX)“-Strategie).

Kieran King wurde zum Chief Customer Officer (CCO) von Talkdesk ernannt. King kam vor einem Jahr als Senior Vice President für den Bereich Customer Success zu Talkdesk und übernahm später den Bereich Talkdesk Professional Services. Seit ihrem Einstieg bei Talkdesk hat King die rekordverdächtige Expansion des Kundenstamms vorangetrieben. In ihrer neuen Rolle als CCO wird King auch die Verantwortung für das Kundensupport-Team von Talkdesk übernehmen. Ihr umfassendes Verständnis und ihre Leidenschaft für den Kundenerfolg haben den weltweiten Ruf von Talkdesk als Qualitätsstandard für einen erstklassigen Kundenservice weiter gestärkt.

Marco Costa ist zum internationalen Chief Operating Officer (COO) von Talkdesk ernannt worden. Costa hat in seiner vierjährigen Tätigkeit bei Talkdesk, zuletzt als General Manager für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA), maßgeblich dazu beigetragen, dass das Unternehmen in der Region als Innovationsmotor wahrgenommen wird. Als internationaler COO ist Costa für die Aufsicht und den operativen Betrieb aller Aspekte des globalen Geschäfts von Talkdesk verantwortlich, während das Unternehmen weiter in neue Länder und Märkte expandiert.

„Wir haben aggressive Wachstumspläne für das Jahr 2021, und um unsere Ziele zu erreichen, brauchen wir ein mutiges, außergewöhnlich talentiertes und sehr erfahrenes Führungsteam. Es ist eine Ehre, Tony, Kieran und Marco in der Führungsriege von Talkdesk willkommen zu heißen“, sagte Tiago Paiva, Chief Executive Officer von Talkdesk. „Tonys Leidenschaft für die Entwicklung und Förderung einer leistungsstarken Vertriebskultur wird es uns ermöglichen, das phänomenale Wachstum fortzusetzen, das wir bisher hatten. Kierans Leidenschaft und Einsatz für die Kunden von Talkdesk wird uns dabei helfen, weiterhin einen vielfältigen, loyalen Kundenstamm von CX-Branchenführern aufzubauen. Marcos große internationale Erfahrung und seine operative Exzellenz werden es uns ermöglichen, fokussiert und zielgerichtet in neue Länder vorzustoßen.“

Diese Ernennungen fallen in eine Periode beispiellosen Wachstums und hoher Dynamik für Talkdesk. Seit der Gründung im Jahr 2011 hat sich Talkdesk zu einem der bekanntesten Namen in der Kontaktzentrum-Branche entwickelt. Talkdesk wurde von Gartner als „Leader“ (führender Anbieter) im ersten multiregionalen 2020 Magic Quadrant for Contact Center as a Service (CCaaS) ausgezeichnet, als „Leader“ in der 2020 Forrester Wave für CCaaS benannt, in die 2020 Forbes Cloud 100-Liste aufgenommen und sicherte sich vor kurzem eine Serie-C-Finanzierung in Höhe von 143 Millionen USD, wodurch sich die Bewertung des Unternehmens auf mehr als 3 Milliarden USD erhöht.

Talkdesk revolutioniert den Kundenservice-Markt mit Talkdesk CX Cloud™, der ersten und einzigen modernen, globalen End-to-End-Kundenerfahrungs-Lösung der Branche. Durch die Zusammenführung von skalierbarer Unternehmensperformance und einfacher Benutzerfreundlichkeit ermöglicht CX Cloud Unternehmen eine einfache Anpassung des Kontaktzentrum-Betriebs an die sich verändernden Bedürfnisse von Kunden, Kundendienst- und Vertriebsteams. Dadurch werden Produktivität, Kundenzufriedenheit und Kosteneinsparungen gesteigert. Talkdesk CX Cloud bietet eine dynamische Kundenerfahrungs-Plattform, die von künstlicher Intelligenz (KI) gestützt wird, einen White-Glove-Ansatz für umfassende Unternehmensdienstleistungen und einfache, nahtlose Integrationsmöglichkeiten mit mehr als 60 Unternehmens-Tools, darunter die umfassendste Salesforce-Integration. Talkdesk CX Cloud setzt neue Maßstäbe für den Markt für Lösungen für Kontaktzentren mit unternehmensweiter Skalierbarkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit und wird durch die branchenweit einzige Service-Level-Vereinbarung mit 100 % Verfügbarkeit gesichert.

