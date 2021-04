Talkdesk tritt mit Innovationen, erweiterter internationaler Präsenz und neuer Marke in neues Jahrzehnt ein

Rebranding des führenden cloudbasierten Kontaktzentren spiegelt globale Expansion, Anerkennung in der Branche und Produktinnovationen in den vergangenen zwei Jahren wider

Internationale Expansion, branchenweit erstmalige Produktinnovationen beim Kundenerlebnis, Dynamik bei den globalen Partnern, ein erfahrenes Führungsteam und die Umfirmierung des Unternehmens bringen Talkdesk in seine nächste Wachstumsphase

Im neuen Slogan „Experience A better way.“ („Erlebnis. Ein besserer Weg.“) ist das Gründungsethos von Talkdesk zusammengefasst. Unternehmen auf der ganzen Welt können so über außergewöhnliche Kundenerlebnisse Markenvertrauen und Kundentreue aufbauen.

Neue Produktinnovationen – Talkdesk Workspace und Talkdesk Builder – stärken den Ruf des Unternehmens als agiler, visionärer Innovator auf dem Markt für cloudbasierte Kontaktzentren weiter

Talkdesk®, Inc., das international tätige führende Unternehmen für das Kundenerlebnis für Unternehmen, denen guter Kundenservice alles bedeutet, hat heute die nächste Wachstumsphase begonnen, nachdem das Unternehmen zwei Jahre lang eine signifikante Dynamik bei der Realisierung seiner kühnen Vision beobachten konnte: bessere Möglichkeiten zum Erschließen des Versprechens und des Potentials von hervorragendem Kundenservice für Firmen bereitzustellen. Anlässlich dieser neuen Phase in der Reifung des Unternehmens präsentierte Talkdesk ein neues Logo und den Slogan – „Experience. A better way“. Darin spiegelt sich die Verpflichtung des Unternehmens, bei Innovationen für die Kundenerfahrung (Customer Experience, CX) an der Spitze zu stehen, und sein Schwerpunkt darauf, den Kunden die Möglichkeit zu geben, über individuelle, persönliche Interaktionen Markenvertrauen und Kundentreue aufzubauen.

Das neu konzipierte Logo von Talkdesk spiegelt die Verpflichtung des Unternehmens wider, Unternehmen bei dem Projekt zu unterstützen, jeden Moment des Kontakts zu einer Reise für den Kunden zu verbinden, die personalisiert, produktiv und profitabel sind. Zu dieser kühnen neuen Unternehmensidentität gehören eine frische violette Farbpalette und aktualisierte Markenelemente mit inklusiven und vielfältigen visuellen Repräsentationen und -illustrationen, die die Bedeutung menschlicher Verbindungen widerspiegeln. Die Webseite des Unternehmens ist außerdem in fünf neuen Sprachen – Brasilianisches Portugiesisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch und Spanisch – verfügbar. Das Unternehmen hat eine starke neue internationale Werbekampagne vorgestellt.

„Heute geht es darum, die Geschichte von Talkdesk so neu zu erzählen, dass wir unserer Tradition gerecht werden, unsere Verpflichtung zur Diversität und zum Zurückgeben einhalten können und unseren Weg nach vorne mit den Tausenden Kunden und Mitarbeitern von Talkdesk verbindet, die das, was noch kommen wird, erst möglich gemacht haben“, sagte Kathie Johnson, Chief Marketing Officer von Talkdesk. „Jeder Aspekt unserer Identität steht für die Bedeutung der Verbindungen, die Unternehmen dank unserer Hilfe mit ihren Kunden eingehen können – denn jeder Augenblick zählt.“

Talkdesk hat heute außerdem die Verfügbarkeit zweier Ergänzungen von Talkdesk CX Cloud™ vorgestellt, mit denen das Unternehmen in seine neue Wachstumswelle fortschreiten kann: Talkdesk Workspace, eine individuell anpassbare Benutzerschnittstelle, und Talkdesk Builder, eine Reihe von Tools für unbegrenzte, schnellere Anpassung von Kontaktzentren für verschiedene Arbeitsplätze, Routing, Reporting und Integrationen. Seit der Gründung des Unternehmens sind rasche Innovationen ein Kennzeichen von Talkdesk – von Kunden und Branchenführern mit Beifall aufgenommen und von Firmenkunden weltweit geschätzt.

„Vor zehn Jahren beobachtete Tiago Paiva, der Gründer von Talkdesk, wie Salesforce die Welt der Kundenpflege neu erfunden hatte, und erkannte, dass eine ähnliche Revolution für das Callcenter bevorstand“, sagte Sheila McGee-Smith, Gründerin und Chefanalystin von McGee-Smith Analytics, LLC. „Talkdesk war ein bedeutender Teil der branchenweiten Transformation von Kontaktzentren und trug dazu bei, dass die Branche den Schritt in eine wirklich elastische Cloud vollziehen konnte – mit der gesamten Innovationsfähigkeit, die nicht nur den Kunden, sondern dem gesamten Ökosystem des Kundenerlebnisses nützt.“

Im Laufe der vergangenen 24 Monate konnte Talkdesk mehrere signifikante Meilensteine realisieren, darunter:

Eine internationale Expansion, mit der die Präsenz des Unternehmens nicht nur innerhalb Portugals, des Vereinigten Königreichs und der USA erweitert wurde, sondern auch nach Australien, Brasilien, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, in die Niederlande, nach Südostasien und Spanien

Ein bewährtes Führungsteam – das zu 45 % weiblich ist – mit Erfahrung bei einigen der führenden Unternehmen der Technologiebranche wie AT&T, Cloudera, Oracle, Salesforce und SAP

Markteinführung von 20 Innovationen innerhalb der ersten 20 Wochen des Jahres 2020, einschließlich Lösungen, mit denen die Kunden die Pandemie besser bewältigen können sollen

Expansion und Stärkung des Partner-Ökosystems des Unternehmens von Cloud-Distributoren, Wiederverkäufern und Partnern auf Märkten und für strategische Zusammenschlüsse

Einführung branchenspezifischer Lösungen zur besseren Adressierung der speziellen Probleme beim Kundenservice von Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Einzelhandel und E-Commerce sowie Reisebranche und Gastgewerbe

Realisierung einer Serie C-Finanzierung in Höhe von 143 Millionen USD, womit der Wert des Unternehmens auf mehr als 3 Milliarden USD steigt

Positionierung als führender Anbieter im Magic Quadrant von Gartner für Cloud Contact Centers as a Service (CCaaS, cloudbasierte Kontaktzentren als Service)

Positionierung als führender Anbieter in der Forrester Wave für CCaaS 2020

„Heute ist ein Wendepunkt in der Geschichte von Talkdesk. Talkdesk wurde nach dem Prinzip gegründet, dass es einen besseren Weg für Unternehmen geben musste, außergewöhnlichen Kundenservice zu liefern. Wir haben jetzt Kunden in allen wichtigen Regionen weltweit, die die Optionen für ihre Endkunden in ein immersives, personalisiertes und profitables Erlebnis verwandeln konnten“, sagte Tiago Paiva, Gründer und Geschäftsführer von Talkdesk. „Unsere cloudnative Plattform war eines der vielen Branchenneuheiten, die Talkdesk im Laufe seines ersten Jahrzehnts auf dem Markt für Kontaktzentren eingeführt hat, und unser begabtes

Entwicklungsteam arbeitet bereits hart an den Produkten, die die nächsten zehn Jahre gewagter Innovationen bei uns prägen werden.“

Über Talkdesk

Talkdesk® ist ein international tätiges führendes Unternehmen für das Kundenerlebnis für Unternehmen, denen guter Kundenservice alles bedeutet. Unsere Lösung für Kontaktzentren liefert Unternehmen und Kunden bessere Möglichkeiten für den gemeinsamen Dialog. Unser Innovationstempo und unsere globale Präsenz spiegeln unsere Verpflichtung wider, zu gewährleisten, dass Unternehmen überall bessere Kundenerlebnisse über jeden Kanal liefern und so für höhere Kundenzufriedenheit, Kosteneinsparungen und Profitabilität sorgen können. Talkdesk CX CloudTM ist eine Komplettlösung für das Kundenerlebnis, bei der Unternehmenstauglichkeit mit kundenorientierter Einfachheit kombiniert wird. Über 1.800 innovative Unternehmen auf der ganzen Welt, darunter IBM, Acxiom, Trivago und Fujitsu, arbeiten mit Talkdesk zusammen, um eine bessere Umsetzung eines tollen Kundenerlebnis zu realisieren. Erfahren Sie mehr und fordern Sie unter www.talkdesk.com eine Demo an.

Talkdesk ist ein eingetragenes Markenzeichen von Talkdesk, Inc. Alle Produkt- und Firmennamen sind Markenzeichen (Trademarks™) oder eingetragene Markenzeichen (Registered® Trademarks) ihrer jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung impliziert keine Zugehörigkeit oder Empfehlung durch diese.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

