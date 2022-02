TANAAKK macht Zusage über 100 Mio. USD für neuen HITSERIES-Fonds

Das in Tokio ansässige grenzübergreifende Start-up-Unternehmen bietet Growth-as-a-Service für Branchenkunden.

HITSERIES liefert DevOps, RevOps und EquityOps für SaaS-Portfolios von Fortune-500-Unternehmen.

TANAAKK K.K. (Zentrale: Tokio, Japan; CEO: Shoichiro Tanaka, im Folgenden „TANAAKK“) hat eine anfängliche Zusage in Höhe von 100 Millionen USD für den neuen HITSERIES-Fonds zur Investition in firmeneigene SaaS-Startups von Fortune-Global-500-Unternehmen und die damit zusammenhängende SaaS-Lieferkette angekündigt.

ERFOLGSBILANZ

Shoichiro Tanaka, General Partner des HITSERIES-Fonds, verfügt über diverse Erfahrungen mit grenzübergreifenden Investitionen, deren IZF im Vergleich zu den Zulagen des US Venture Capital Index® von 50,1 % im GJ 2020 gemäß Cambridge Associates LLC deutlich höher ist. TANAAKK wird mit „HITSERIES LPS“ einen Fonds nach japanischem Recht einrichten, wobei Shoichiro Tanaka als qualifizierter institutioneller Anleger fungieren wird. Eingetragen wird der Fonds gemäß den Vorschriften des „Limited Partnership Act for Investment (Gesetz Nr. 90 vom 3. Juni 1998)“. HITSERIES LPS wird erstmals im Juni 2022 geschlossen. TANAAKK bittet institutionelle Anleger sowie vermögende Privatkunden (HNWI; High Net Worth Individuals) um eine Teilnahme an dem HITSERIES-Fonds als beschränkt haftende Teilhaber mit einem Betrag von bis zu 300 Mio. USD.

WAS IST HITSERIES?

HITSERIES unterstützt firmeneigene Startups von Fortune-Global-500-Unternehmen dabei, innerhalb von fünf Jahren durch eine Kombination aus DevOps (Development Operations), RevOps (Revenue Operations) und EquityOps (Equity Operations) neue SaaS-Einnahmen in Höhe von 100.000.000 USD zu erzielen.

HITSERIES umfasst Referenzarchitekturen, Schnellstart-Container-Images und praktische Unterstützung durch das Entwicklerteam von TANAAKK. HITSERIES verfügt über einen breiten Kundenstamm an Fortune-Global-500-Unternehmen aus den Bereichen Automobil, Energie, Öl, Einzelhandel, Finanzen, Bauwesen und Logistik.

FONDSSTRATEGIE

In Japan allein werden u. a. von Konglomeraten und staatlichen Universitäten für Forschung und Entwicklung jährlich 190 Milliarden USD ausgegeben. Aufgrund des unausgereiften Ökosystems für Risikokapital in Japan kann man jedoch nicht behaupten, dass sich Wissenschaft und Technologie dadurch reibungslos in bahnbrechende Innovationen und technische Errungenschaften für die Welt umsetzen ließen.

Mit dem HITSERIES-Fonds soll mit Einsätzen zwischen 1 Mio. USD und 30 Mio. USD in diese „abgezinsten Vermögenswerte“ investiert werden, die F&E-Ausgaben darstellen. Die Investitionen werden in Japan und in den entsprechenden Lieferketten in EMEA, im asiatisch-pazifischen Raum sowie in Nord-, Mittel- und Südamerika getätigt. TANAAKK bietet entscheidende Vorteile bei der Migration der Früchte dieser Forschung und Entwicklung (F&E) auf cloudnative, skalierbare Software-as-a-Service (SaaS).

Anwaltskanzlei TANAAKK

Die Anwaltskanzlei TANAAKK ermöglicht die richtige Kapitalstruktur, einen angemessenen Wachstumsplan, ordnungsgemäße Meilensteine und KPI vom Frühstadium bis zur Börsennotierung an der Nasdaq oder der Tokioter Börse.

Über TANAAKK

TANAAKK bietet mit HITSERIES Growth-as-a-Service für Startups von Fortune-Global-500-Unternehmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.tanaakk.com

Infos zu diesem Artikel: info@tanaakk.com +81 355338771

1F 2-3-2 Marunouchi, Chiyoda, Tokio 100-0005, Japan

Masayoshi Aoki COO, Rechtsanwalt, TANAAKK K.K.