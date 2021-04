Tanger Factory gibt Dividende bekannt

Der Immobilienkonzern Tanger Factory Outlet Centers Inc. (ISIN: US8754651060, NYSE: SKT) zahlt eine Dividende von 0,1775 US-Dollar je Aktie an seine Investoren aus. Die Ausschüttung erfolgt am 14. Mai 2021 (Record day: 30. April 2021).

Auf das Jahr gerechnet werden somit 0,71 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 16,82 US-Dollar (Stand: 12. April 2021) einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 4,22 Prozent. Tanger Factory Outlet Centers nahm die Dividendenzahlung im Februar 2020 wieder auf, nachdem diese im Mai 2020 aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt wurde. Vor der Aussetzung der Dividendenzahlung im Mai 2020 erfolgte eine Zahlung von 0,3575 US-Dollar im Quartal. Tanger Factory Outlet Centers aus Greensboro, North Carolina, betreibt oder hält Anteile an derzeit 36 Outlet-Centern in 20 Bundesstaaten der USA und in Kanada. Der Immobilienkonzern ist als REIT (Real-Estate-Investment-Trust) an der Börse notiert. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz 111,16 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 120,49 Mio. US-Dollar), wie am 17. Februar berichtet wurde. Seit Jahresanfang 2021 liegt der Wert auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 68,88 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 1,68 Mrd. US-Dollar (Stand: 12. April 2021). Redaktion MyDividends.de