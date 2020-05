Tanger Factory Outlet Centers setzt Dividendenzahlung vorerst aus

Der Immobilienkonzern Tanger Factory Outlet Centers Inc. (ISIN: US8754651060, NYSE: SKT) wird vorerst seine Dividendenzahlung aussetzen, wie am Montag berichtet wurde. Wie im Januar angekündigt, soll am 15. Mai (Record day war der 30. April 2020) noch eine Zahlung von 0,3575 US-Dollar erfolgen. Danach wird die Dividende ausgesetzt. In der Folge soll jedes Quartal neu über eine mögliche Zahlung einer Dividende entschieden werden.

Tanger Factory Outlet Centers aus Greensboro, North Carolina, betreibt oder hält Anteile an derzeit 39 Outlet-Centern in 20 Bundesstaaten der USA und in Kanada. Der Immobilienkonzern ist als REIT (Real-Estate-Investment-Trust) an der Börse notiert. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz 111,63 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 123,16 Mio. US-Dollar), wie ebenfalls am Montag berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 26,88 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 62,33 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 mit 58,52 Prozent im Minus und weist eine aktuelle Marktkapitalisierung von 568,7 Mio. US-Dollar auf (Stand: 11. Mai 2020).

Redaktion MyDividends.de