Klinische Topline-Ergebnisse haben gezeigt, dass LEUKINE® bei Patienten, die mit COVID-19 hospitalisiert sind, sicher ist, gut toleriert wird und T-Zellen gegen das SARS-CoV-2-Virus generiert hat

LEUKINE® wird derzeit in den USA im Rahmen einer klinischen Studie bei COVID-19-Patienten geprüft

Die Tanner Pharma Group (Tanner) hat heute die Erweiterung des LEUKINE Access Program (LeAP) als Kanal für den Vertrieb von LEUKINE® (Sargramostim) auf den internationalen Märkten bekanntgegeben. LEUKINE®, das von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA im Jahr 1991 zugelassen wurde und jetzt von Partner Therapeutics (PTx) hergestellt wird, ist ein rekombinanter Granulozyten-Makrophagen-Kolonie-stimulierender Faktor (granulocyte makrophage colony-stimulating factor, GM-CSF), der das Immunsystem stimuliert und bei Leukämiepatienten zur Senkung des Infektionsrisikos angewendet wurde.

PTx hat kürzlich bekanntgegeben, dass eine in Belgien mit hospitalisierten COVID-19-Patienten, die an akutem hypoxischem Atemversagen leiden und zusätzlichen Sauerstoff brauchen, durchgeführte klinische Studie mit Leukine® den primären Endpunkt einer signifikanten Verbesserung der Lungenfunktion erreicht hat. Die Verbesserung der Oxygenierung um mindestens 33 % oder mehr gegenüber der Basislinie wurde bei 54 % der Patienten im Arm LEUKINE® plus Behandlungsstandard beobachtet, gegenüber 26 % der Patienten im Behandlungsstandard (p=.0147).

Tanner bietet einen zulassungskonformen Weg, LEUKINE® auf den internationalen Märkten verfügbar zu machen. Befindet sich ein Patient in einem Land, in dem LEUKINE® nicht auf dem Markt erhältlich ist, können die Ärzte LEUKINE® eventuell über die von Tanner organisierte namentliche Patientenversorgung per LeAP für ihre Patienten importieren lassen.

„Wie diese positiven klinischen Testergebnisse gezeigt haben, hat LEUKINE® das Potential, COVID-19-Patienten zu helfen“, sagte Banks Bourne, CEO der Tanner Pharma Group. „Unser Team fühlt sich unglaublich geehrt, weil uns diese wichtige Rolle anvertraut wurde, und wir sind mobilisiert, um Patienten und Klinikern auf der ganzen Welt zu helfen, Zugang dazu zu bekommen.“

LEUKINE® wird derzeit in den USA im Rahmen einer klinischen Studie (NCT04411680) untersucht, bei der die Wirkung bei COVID-19-Patienten weiter gemessen wird.

Wenn Sie weitere Informationen über dieses Programm wünschen oder Zugang zu LEUKINE® wünschen, rufen Sie bitte die Nummer +1 704 643 8989 an, oder senden Sie eine E-Mail an leukine@tannerpharma.com

Über die Tanner Pharma Group

Die Tanner Pharma Group schließt sich mit Biopharmaunternehmen zusammen, um schlüsselfertige Lösungen für den erweiterten Patientenzugang zu Medikamenten in aller Welt zu liefern. Mit einer einzigartigen Mischung aus lokaler Marktkenntnis und Expertise zu internationalen Lieferketten in mehr als 130 Ländern bietet Tanner maßgeschneiderte Lösungen für Biopharmaunternehmen außerhalb ihrer Schwerpunktmärkte. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website unter www.tannerpharma.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

