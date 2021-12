Taper Tantrum: Angst vor einer zu stark drosselnden US-Notenbank wächst!

Replaced by the video

Die Wall Street sorgt sich zunehmend über eine zu rasante Drosselung der US-Geldpolitik. Vor allem zu zahlreiche Zinsanhebungen, stellen eine Gefahr für die Wall Street dar, mahnt Barclays. Goldman Sachs rechnet in dem bald anbrechenden Jahr mit jetzt drei Anhebungen, beginnend ab Mai. Auch Morgan Stanley mahnt, dass die Beschleunigung der Drosselung den Aktienmarkt belasten werden. Ende 2022 soll der S&P 500 bei 4.400 Punkten schliessen oder rund 5 Prozent unter dem aktuellen Niveau. Was die FED-Tagung am Mittwoch betrifft, reflektieren die Erwartungen eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe um 30 Milliarden Dollar. Die Mehrheit rechnet mit zwei Zinsanhebungen, wobei sich einige bereits auf drei Anhebungen einstellen. Rein statistisch gesehen, hat der S&P 500 die Monatshochs noch nicht gesehen. Nach einen insbesondere so freundlichen Börsenjahr, geht es vor allem in der letzten Dezember-Woche nochmals bergauf.

