Tarifeinigung für Zeitschriften-Redakteure erzielt

BERLIN (dpa-AFX) - Zeitschriftenverleger und Gewerkschaften haben nach mehreren Gesprächsrunden eine Tarifeinigung erzielt. Diese sieht vor, dass die mehreren tausend Zeitschriften-Redakteure in Deutschland eine Einmalzahlung von 1000 Euro brutto mit dem Märzgehalt erhalten. Das teilten der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger, der Deutsche Journalisten-Verband und die Gewerkschaft Verdi am Dienstag unabhängig voneinander in Berlin mit. Für Volontärinnen und Volontäre soll es 500 Euro brutto als Einmalzahlung geben. Die Laufzeit des Tarifvertrags ist bis August verlängert worden. Dem Ergebnis müssen noch Gremien zustimmen./rin/DP/he