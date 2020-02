Tarifgespräche für Ärzte an Unikliniken vertagt - Annäherung

HANNOVER (dpa-AFX) - Nach der Vertagung der Tarifverhandlungen für Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken sieht der Marburger Bund positive Signale. In die Gespräche sei Bewegung gekommen, es sei aber zu früh, von einem Durchbruch zu sprechen, sagte der Verhandlungsführer der Ärztegewerkschaft, Christian Twardy, am Donnerstag. "Viele Fragen sind noch offen."

Die Gespräche seien weiterhin schwierig, die Positionen hätten sich aber angenähert, sagte ein Sprecher des niedersächsischen Finanzministeriums, ohne Einzelheiten zu nennen. Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) ist in den Gesprächen Verhandlungsführer auf Arbeitgeberseite (TdL). Die Verhandlungen wurden am Mittwochabend auf den 6. März in Hannover vertagt.

Der Tarifgemeinschaft deutscher Länder müsse bewusst sein, dass für eine Einigung konkrete Fortschritte erzielt werden müssten, sagte Twardy. "Die Ärztinnen und Ärzte haben keinen Zweifel daran gelassen, dass sie willens und in der Lage sind, die Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen notfalls durchzusetzen." Die Länder müssten ein Interesse daran haben, dass Uni-Kliniken nicht hinter anderen Krankenhausträgern zurückfielen.

Die dritte Verhandlungsrunde hatte am Dienstag begonnen, begleitet von einer zentralen Demonstration von nach Polizeiangaben rund 3000 Ärzten in Hannover. Die Ärztegewerkschaft zählte rund 3500 Teilnehmer. Insgesamt waren 20 000 Ärzte von 23 Universitätskliniken zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Der Marburger Bund fordert unter anderem sechs Prozent mehr Gehalt, eine Begrenzung der Bereitschaftsdienste, eine automatisierte Erfassung der Arbeitszeit und Dienst an maximal zwei Wochenenden im Monat./tst/DP/jha