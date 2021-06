Tarifverhandlungen bei der Bahn gehen in nächste Runde

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer kommen am Montag (10.00 Uhr) zur vierten Runde in den laufenden Tarifverhandlungen zusammen. Gegenstand der Gespräche wird vor allem der jüngst angepasste Forderungskatalog der Gewerkschaft sein. Seit der vorigen Tarifrunde verlangt sie von der Bahn unter anderem "eine allgemeine Entgelterhöhung in Höhe des Öffentlichen Dienstes". Dort hatten sich die Vertragsparteien im Herbst auf Lohn- und Gehaltssteigerungen von 3,2 Prozent bei einer Laufzeit von 28 Monaten geeinigt. Zuvor hatte die GDL 4,8 Prozent mehr Geld sowie eine Einmalzahlung von 1300 Euro gefordert.

Aus Sicht der Bahn übersteigen die neuen Forderungen in der Summe jedoch das Niveau des Öffentlichen Diensts um "das Dreifache", wie Personalvorstand Martin Seiler vor einigen Tagen sagte.

Die Bahn hatte zuvor ein Angebot vorgelegt, das sich am Abschluss orientiert, den der Konzern bereits im September mit der EVG getroffen hatte. Es sieht 1,5 Prozent mehr Gehalt ab dem kommenden Jahr vor sowie unter anderem einen Kündigungsschutz bis zum Ende der Laufzeit. Die GDL hatte das Angebot abgelehnt./maa/DP/he