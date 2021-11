Tarifverhandlungen für Beschäftigte der Länder werden fortgesetzt

POTSDAM (dpa-AFX) - Im Tarifstreit um den öffentlichen Dienst der Länder setzen Gewerkschaften und Arbeitgeber an diesem Samstag (14.30 Uhr) in Potsdam ihre Gespräche fort. Unter anderem an Unikliniken, Schulen und Kitas hatte es teils massive Ausstände gegeben. Bei der beginnenden dritten Verhandlungsrunde versuchen die Tarifpartner, einen Durchbruch zu erzielen. Die Gespräche sind zunächst bis Sonntagabend angesetzt. Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die mehr als eine Million Landesbeschäftigten fünf Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 150 Euro monatlich, im Gesundheitswesen 300 Euro mehr. Auf 1,4 Millionen Beamtinnen und Beamte sowie rund eine Million Versorgungsempfänger soll ein Abschluss übertragen werden./bw/DP/stw