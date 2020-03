Tarifverhandlungen für NRW-Metallindustrie starten

PADERBORN (dpa-AFX) - Die Tarifverhandlungen für rund 700 000 Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie in Nordrhein-Westfalen gehen in die entscheidende Phase. In Paderborn kommen IG Metall und Arbeitgeber am Donnerstag (14.00 Uhr) zu ihrer ersten offiziellen Verhandlungsrunde zusammen.

Die Tarifverhandlungen laufen in diesem Jahr anders ab als in den meisten anderen Jahren. Die Gewerkschaft hat zunächst keine konkrete Lohnforderung gestellt, sondern will mit den Arbeitgebern darüber reden, wie Unternehmen und Jobs in Zeiten von Digitalisierung und Elektroautos gesichert werden können. Darüber hat es in Nordrhein-Westfalen bereits mehrere Sondierungsrunden gegeben. Die IG Metall fordert schnelle Ergebnisse. "Wir müssen vor Ostern zuverlässig wissen, ob wir innerhalb der Friedenspflicht zu einem Ergebnis kommen", hatte der NRW-Bezirksleiter Knut Giesler gesagt. Sein Gegenüber bei den Arbeitgebern, Arndt G. Kirchhoff, ist zuversichtlich, dass es innerhalb der Friedenspflicht einen Abschluss geben kann. Die Friedenspflicht endet am 28. April, dann könnte es zu Warnstreiks kommen./hff/DP/zb