Tarifverhandlungen in Metall- und Elektroindustrie im Südwesten gehen weiter

FELLBACH (dpa-AFX) - Arbeitgeber- und Gewerkschaftsvertreter setzen am Montag (13.30 Uhr) die Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg fort. Die Gespräche finden in der Fellbacher Schwabenlandhalle statt. Es handelt sich nach dem Auftakttermin Mitte Dezember in Stuttgart um die zweite Runde der diesjährigen Tarifverhandlungen im Südwesten. Nach Ende der Gespräche ist für den späten Nachmittag (gegen 16.00 Uhr) nach Angaben beider Seiten eine Pressekonferenz geplant.

Die Gewerkschaft IG Metall fordert unter anderem vier Prozent mehr Geld - entweder in Form von Lohnsteigerungen oder als zumindest teilweisen Ausgleich, wenn ein Betrieb in der Krise die Arbeitszeit reduziert. Der Arbeitgeberverband Südwestmetall lehnt das kategorisch ab.

Die Metall- und Elektroindustrie, zu der unter anderem der Maschinen- und der Automobilbau gehören, ist die Schlüsselbranche im Südwesten und gibt hierzulande fast einer Million Menschen Arbeit./mbr/DP/edh