Tauben-Powell schlägt wieder zu - und Affirm, Apple, China-Tech

FED-Chef Jerome Powell stellt weiterhin eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe in 2021 in Aussicht. Wie dem auch sei, werden Zinsanhebungen eine sehr lange Zeit auf sich warten lassen. Es wurde mehrfach betont, dass der Inflationsanstieg nur temporär sei und der wirtschaftliche Heilungsprozess längst nicht beendet ist. Der am Freitag anstehende Arbeitsmarktbericht wird an der Wall Street nun besonders wichtig sein und wird darüber Entscheiden wann, und mit welchem Tempo die Anleihekäufe gedrosselt werden.