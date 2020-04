Taulia führt Rapid Start Invoicing ein, um von COVID-19 betroffenen Unternehmen zu helfen

Lösung ist innerhalb von sieben Tagen einsatzbereit

Taulia, führend bei Technologielösungen für Working Capital, hat heute die Einführung von Rapid Start Invoicing angekündigt. Rapid Start Invoicing kann innerhalb von sieben Tagen implementiert werden und wird Firmen bei ihrem Umgang mit der Unterbrechung helfen, indem sie ihren Lieferanten die elektronische Übermittlung von Rechnungen erlauben, sodass die Prozesse der Kreditorenbuchhaltung (AP) aufrecht erhalten bleiben und Rechnungen pünktlich bezahlt werden können.

Die Schließung von Shared Service Centers und BPOs hat dazu geführt, dass Unternehmen keine Papierrechnungen mehr bearbeiten können. Dadurch werden die AP-Prozesse der Unternehmen unterbrochen und Zahlungen an Lieferanten verhindert. Um direkt auf diese Schließungen zu reagieren und auch vor dem COVID-19-Hintergrund weiterhin Einsatz für die Unternehmen zu zeigen, hat Taulia die Lösung Rapid Start Invoicing entwickelt, die jetzt erhältlich und für Kunden sofort einsatzbereit ist.

„Ich weiß es sehr zu schätzen, dass unser Team so schnell in der Lage war, auf die konkreten Bedürfnisse unserer Kunden zu reagieren. Effektive AP-Prozesse ermöglichen Unternehmen den Zugang zu Kapital, um während der COVID-19-Krise Aufträge zu bearbeiten und Mitarbeiter zu halten. Die Lösung Rapid Start Invoicing wird Unternehmen dabei helfen, ihre AP-Prozesse zu digitalisieren und Zahlungen pünktlich oder sogar früher zu leisten“, so Brady Cale, CTO von Taulia.

Cedric Bru, CEO von Taulia, führte aus: „Wir möchten unseren bestehenden und potenziellen Kunden, die aufgrund der Unterbrechung der globalen Lieferkette derzeit Schwierigkeiten bei der Verwaltung ihres Rechnungsprozesses und Cashflows haben, mitteilen, dass Hilfe auf dem Weg ist. Wir sind für Sie da, um Sie bei Ihren geschäftlichen Bedürfnissen zu unterstützen, und wir werden auch bei der weiteren Entwicklung der Lage alles tun, was wir können, um unseren Kunden zu helfen und zur weltweiten wirtschaftlichen Erholung beizutragen.“

Hinweise für Redaktionen: Taulia ist ein führender Anbieter von Working-Capital-Lösungen mit Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien. Durch eine einzigartige Kombination seiner Technologieplattform, Mitarbeiter und Prozesse hilft Taulia Unternehmen, den in ihrer Lieferkette gebundenen Wert freizusetzen. Dazu werden ineffiziente und häufig manuelle Verfahren im Working Capital Management durch technologiebasierte Strategien zur Working-Capital-Optimierung ersetzt. Die Vision von Taulia ist die Schaffung einer Welt, in der jedes Unternehmen gedeiht, indem Einkäufer und Lieferanten die Wahl erhalten, wann sie bezahlen bzw. bezahlt werden. Ein Netz aus zwei Millionen Unternehmen nutzt die Technologie von Taulia und das Unternehmen verarbeitet jedes Jahr über 500 Milliarden Dollar. Zu den weltweit größten Unternehmen, die Taulia vertrauen, zählen Kunden wie Airbus, AstraZeneca, Dairy Farmers of America, Pfizer und Vodafone.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

