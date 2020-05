Taulia kündigt Lösungen zur kostenlosen Unterstützung von Kunden für die Dauer der COVID-19-Pandemie an

Drei Cash-Analysetools zur Unterstützung von Kunden bei der Bewältigung der wirtschaftlichen Unsicherheit

Taulia, der führende Anbieter von Technologielösungen für das Umlaufvermögen, hat heute angekündigt, dass das Unternehmen seinen Kunden drei kostenlose Cash-Analyselösungen anbietet, um ihnen bei der Umsetzung ihrer Umlaufkapitalstrategien, der Stärkung ihrer Lieferketten und dem Risikomanagement im aktuell schwierigen Umfeld zu helfen. Die COVID-19-Krise hat viele Unternehmen in beispielloser Weise getroffen, und Taulia ergreift Maßnahmen, um seine Kunden bei der Bewältigung der Krise zu unterstützen.

Brady Cale, Chief Technology Officer von Taulia, sagt: „Wir bieten unseren Kunden diese Lösungen an, da wir glauben, dass sie einen unmittelbaren Einfluss darauf haben können, wie Unternehmen die Krise bewältigen. Unsere Kunden sind der wichtigste Teil unseres Geschäfts, und wir möchten ihnen eine Technologie zur Verfügung stellen, die ihnen dabei hilft, auf die dringenden Bedürfnisse ihrer Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter zu reagieren.“

Ein leitender Mitarbeiter von Airbus Treasury, der Finanzabteilung von Airbus, der derzeit die Financial Supply Chain Analytics-Plattform nutzt, erklärt dazu: „Airbus Treasury muss Datenanalysen in kurzer Zeit durchführen. Zu den Voraussetzungen hierfür gehört der schnelle Zugriff auf Daten, die in Echtzeit aktualisiert wurden und in einfacher Weise anpassbar sind. Hierfür können die Fähigkeiten der Taulia-Plattform genutzt werden, was verhindert, dass jedes Mal, wenn Lieferantenbewertungen durchgeführt werden müssen, Daten aus mehreren SAP-Systemen extrahiert und verarbeitet werden müssen. Und natürlich wäre ein weiterer Hauptvorteil des SCF-Analysemoduls von Taulia, unserem Airbus-Topmanagement den Echtzeit-Status des Early Payment Program vorlegen zu können.“

Unternehmen sind von der Stabilität ihrer Lieferkette abhängig; sowohl Leiter von Finanzabteilungen als auch CFOs stehen unter dem Druck, Lieferanten und Mitarbeiter zu bezahlen, während sie gleichzeitig ihren sonstigen Zahlungsverpflichtungen nachkommen und ihre Bonitätsbewertung aufrechterhalten müssen. Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, hat Taulia beschlossen, seine Cash-Analyselösungen Cash Forecasting, Financial Supply Chain Analytics und Cash Scenario Planner bis zum 31. August 2020 kostenlos anzubieten.

Diese Tools können Unternehmen dabei helfen, die aktuelle Phase wirtschaftlicher Unsicherheit erfolgreich zu meistern und sich so zu positionieren, dass sie mit starken Finanzen und einer stabile Lieferkette durch die Krise kommen.



Cash Forecasting - Zuerst werden Echtzeit- und historische Daten aggregiert und dann maschinelles Lernen angewandt, um Erkenntnisse zu gewinnen, die eine schnelle uns informierte strategische Entscheidungsfindung ermöglichen, was im aktuellen Umfeld von entscheidender Bedeutung ist.



Financial Supply Chain Analytics - Besseres Verständnis von Zahlungsprogrammen zur Verbesserung der Stabilität der Lieferkette und Unterstützung bei der Einhaltung regionaler Vorschriften.



Cash Scenario Planner - Macht Möglichkeiten zur Nutzung von flexiblem Betriebskapital sichtbar und liefert Einblicke in Branchen-Benchmarks zur Unterstützung der langfristigen strategischen Planung.



Taulia ist ein führender Anbieter von Working-Capital-Lösungen mit Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien. Durch eine einzigartige Kombination seiner Technologieplattform, seiner Mitarbeiter und Prozesse hilft Taulia Unternehmen, den in ihrer Lieferkette gebundenen Wert freizusetzen. Dazu werden ineffiziente und häufig manuelle Verfahren im Working Capital Management durch technologiebasierte Strategien zur Optimierung des Betriebskapitals ersetzt. Die Vision von Taulia ist die Schaffung einer Welt, in der jedes Unternehmen gedeiht, indem Einkäufer und Lieferanten die Wahl erhalten, wann sie bezahlen bzw. bezahlt werden. Ein Netzwerk aus zwei Millionen Unternehmen nutzt die Technologie von Taulia und das Unternehmen verarbeitet jedes Jahr über 500 Milliarden Dollar. Zu den Kunden, die Taulia vertrauen, zählen die größten Unternehmen der Welt wie Airbus, AstraZeneca, Nissan and Vodafone.

