Taulia: Mehr als 60 Prozent der Unternehmen haben infolge der COVID-19-Pandemie ein stärkeres Interesse an vorzeitigen Zahlungen

Taulia veröffentlicht neue Umfrage zur Stimmung unter Lieferanten, um die Notlage von Kleinunternehmen hervorzuheben

Laut einem Bericht von Taulia, dem führenden Anbieter von Betriebskapital-Technologielösungen, haben über 60 Prozent der Unternehmen als Folge der COVID-19-Pandemie ein gesteigertes Interesse daran, frühzeitige Zahlungen ihrer Rechnungen anzufordern (62 Prozent) und die Rechnungsverarbeitung zu automatisieren (66 Prozent). Der global angelegte Bericht eröffnet wichtige Einblicke in das Verhalten von Lieferanten als Reaktion auf die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Bei den Hauptthemen des Berichts handelt es sich um die Veränderung der Arbeitsweisen, den Rückgang der Nachfrage und die zunehmende Automatisierung von Finanzprozessen.

Die Umfrage wurde im Juni 2020 über einen Zeitraum von zwei Wochen durchgeführt. Sie spiegelt die Ansichten und Meinungen von weltweit mehr als 9.000 befragten Teilnehmern wider. Die Mehrheit (55 Prozent) der Umfrageteilnehmer stammt aus Unternehmen mit einem Jahresumsatz von weniger als 10 Millionen US-Dollar. Die Teilnehmer wurden gefragt, wie sich das COVID-19-Virus auf ihre Geschäftstätigkeit ausgewirkt hat und wie sich wiederum ihr eigenes Verhalten infolge der Pandemie verändert hat.

Dem Bericht zufolge passen sich Unternehmen auf vielfältige Weise an das aktuelle Arbeitsumfeld an. Viele der befragten Unternehmen (78 Prozent) gaben an, dass sich die Arbeitsweise ihrer Kunden verändert hat. Diese Veränderungen spiegeln sich auch in ihrem eigenen Arbeitsumfeld wider: 41 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, dass sie es ihren Mitarbeitern jetzt anbieten, von zu Hause aus zu arbeiten. Die befragten Unternehmen gaben außerdem an, dass sie einen Anstieg verspäteter Zahlungseingänge (43 Prozent) und einen allgemeinen Rückgang der Nachfrage (56 Prozent) zu verzeichnen haben. Dies zeigt, dass die Verwaltung des Cashflows und die Liquiditätsversorgung für Unternehmen noch nie so wichtig waren wie heute.

„COVID-19 hat die gesamte Geschäftswelt gehörig durcheinandergewirbelt. Wir möchten alles in unserer Macht Stehende tun, um kleine wie auch große Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Geschäftstätigkeit fortzuführen und wettbewerbsfähig zu bleiben. Als Ergebnis der COVID-19-Pandemie haben wir einen enormen Anstieg bei vorzeitigen Zahlungsforderungen und bei der Nachfrage nach Lösungen beobachtet, welche die elektronische Verwaltung von Finanzprozessen unterstützen. Der Bericht beleuchtet die derzeitigen Einstellungen und Verhaltensweisen von Unternehmen. Wir hoffen, diese Erkenntnisse dazu nutzen zu können, weitere Innovationen zu fördern, die unseren Kunden zum Erfolg verhelfen“, so Cedric Bru, CEO von Taulia.

Den ungekürzten Bericht COVID-19: Effects on your business finden Sie hier.

