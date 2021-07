Taulia überträgt Ali Ansari die Leitung der Expansion der globalen Lösungen für Lieferketten und Verbindlichkeiten

Taulia, der führende Fintech-Anbieter von Working-Capital-Lösungen, meldete heute die Berufung von Ali Ansari zum Direktor für den Bereich der globalen Lösungen für Lieferketten und Verbindlichkeiten.

Ansari wird ab sofort für das Management und den Ausbau der weltweiten Taulia-Weltklasselösungen in den Bereichen Lieferketten und Verbindlichkeiten verantwortlich sein. In dieser neu geschaffenen Position wird Ansari in London tätig sein und an Kathleen Nugent, Global Head of Product, berichten.

Ansari, ein qualifizierter Wirtschaftsprüfer, verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Handels- und Finanzbranche und war in leitenden Positionen bei Spitzenunternehmen wie J.P. Morgan, ABN AMRO und Bank of America Merrill Lynch tätig. Vor seinem Wechsel zu Taulia war Ansari Global Head of Products im Bereich Global Trade and Receivables Finance Development von HSBC, wo er für das Management und die Entwicklung von Garantien, das Finanzinstitutsgeschäft und Risikoverteilungsprodukte verantwortlich war.

Ansari sagte: “Der Einstieg bei Taulia bietet mir eine wunderbare Gelegenheit, meine Erfahrungen voll einzubringen, das Team bei der Expansion zu unterstützen und die weltweit steigende Nachfrage nach Technologielösungen im Bereich Lieferkettenfinanzierung zu bewältigen. Ich blühe förmlich auf, wenn ich Veränderungen vorantreiben und Probleme lösen kann. Taulia bietet seinen Kunden eine leistungsstarke Plattform, die es ihnen ermöglicht, Zugang zu Liquidität zu erhalten, wie und wann sie diese benötigen.”

Cedric Bru, CEO von Taulia, sagte: “Ali kommt in spannenden Zeiten zu uns, in denen wir ein rasantes Wachstum erleben. Wir haben gerade erst unsere Expansion nach China und Singapur sowie unsere neue Bestandsmanagement-Lösung angekündigt. Wir freuen uns, Ali im Team willkommen zu heißen. Er bringt einen enormen Wissensschatz in diese Rolle ein, und seine umfangreiche Erfahrung in der Branche wird uns dabei helfen, die Fähigkeiten von Taulia im Bereich der Verbindlichkeitenfinanzierung weiter auszubauen und Innovationen für unsere Kunden voranzubringen.”

Über Taulia

Taulia ist ein Fintech-Anbieter von Working-Capital-Managementlösungen mit Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien. Taulia hilft Unternehmen, den in ihren Verbindlichkeiten, Forderungen und Beständen gebundenen Wert freizusetzen. Mehr als 2 Millionen vernetzte Unternehmen nutzen die Plattform von Taulia, um zu entscheiden, wann sie bezahlen bzw. bezahlt werden. Taulia verarbeitet jedes Jahr über 500 Milliarden US-Dollar. Zu den weltweit größten Unternehmen, die Taulia vertrauen, zählen Airbus, AstraZeneca, Nissan und Vodafone. Weitere Informationen finden Sie unter www.taulia.com.

