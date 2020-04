Taulia: Volumen an Vorauszahlungen steigt um 208 %, da der Finanzierungsbedarf kleiner Unternehmen während der COVID-19-Krise zunimmt

Mehr als 4 Milliarden US-Dollar vorgezogener Zahlungen im März

Das Gesamtvolumen der Vorauszahlungen ist im Monatsvergleich um 208 % gestiegen, da COVID-19 die Nachfrage nach Finanzierungen durch kleine Unternehmen erhöht. So lauten die neuesten Erkenntnisse von Taulia, dem führenden Anbieter von Technologielösungen für Betriebskapital. Diese Daten bestätigen, dass kleine Unternehmen in diesen turbulenten Zeiten auf einen zuverlässigen und vorhersehbaren Cashflow angewiesen sind, um ihren Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten.

Allein im März wurden mehr als 4 Milliarden US-Dollar an Rechnungen über die Plattform von Taulia finanziert. Darüber hinaus stieg die Akzeptanz neuer Lieferanten von Monat zu Monat um 178 %. Diese Statistik spiegelt wider, dass kleine Unternehmen nach Wegen suchen, über die herkömmliche Vergabe von Bankkrediten hinaus Zugang zu Finanzierungen zu erhalten, um Cashflow-Lücken zu überwinden und Betriebskapital bereitzustellen. Taulias Supplier Survey 2020 zufolge handelt es sich hierbei um zwei der häufigsten Gründe für Lieferanten, Vorauszahlungen zu verlangen. Dies zeigt die geschäftskritische Bedeutung dieser Programme während der COVID-19-Krise.

„Da sich die wirtschaftlichen Bedingungen verschlechtert haben, insbesondere auf den Kreditmärkten, beobachten wir eine starke Zunahme nach Vorauszahlungen. Wir hoffen, dass wir in diesen Zeiten besonders kleinen Unternehmen, die das Rückgrat unserer Wirtschaft bilden, dabei helfen können, Zugang zu der notwendigen Liquidität zu erhalten, um sich auf eine bessere Zukunft vorzubereiten“, so Cedric Bru, CEO bei Taulia.

„Die Möglichkeit, Vorauszahlungen zu beantragen, bietet uns mehr Sicherheit, da wir einer ungewissen Zukunft entgegenblicken. Mit der zusätzlichen Liquidität können wir unseren Cashflow optimieren, damit das Geschäft reibungslos weiterläuft“, kommentiert Rocky Schmidt von Karet Trading, einem Zulieferunternehmen.

Im Rahmen der Supplier Survey, die Meinungen von fast 20.000 Teilnehmern berücksichtigte, wurde festgestellt, dass etwa 56 % aller Zulieferunternehmen, sowohl kleine als auch größere Unternehmen, die Absicht haben, frühzeitige Zahlungen zu verlangen. Die Vorteile frühzeitiger Zahlungen liegen auf der Hand: Es besteht ein starker Wunsch, den Cashflow zu steuern (34 %), Zahlungen vorhersehbar zu machen (20 %) und Zugang zu Betriebskapital zu erhalten (15 %). Das einzigartige Angebot von Taulia ermöglicht es Zulieferunternehmen jeder Größe, Nutzer der Plattform zu werden und Zugang zu frühzeitigen Zahlung zu erhalten.

Für weitere Informationen und den vollständigen Bericht klicken Sie hier

Informationen für Redakteure: Taulia ist ein führender Anbieter von Betriebskapitallösungen mit Hauptsitz in San Francisco, US-Bundesstaat Kalifornien. Durch eine einzigartige Kombination seiner Technologieplattform, seiner Mitarbeiter und seiner Verfahren hilft Taulia Unternehmen, den in ihrer Lieferkette gebundenen Wert zu erschließen, indem sie von ineffizienten und oft manuellen Praktiken des Betriebskapitalmanagements zu technologiegestützten Betriebskapitaloptimierungsstrategien wechseln. Taulias Vision ist es, eine Welt zu schaffen, in der jedes Unternehmen floriert, indem es Käufern und Lieferanten die Möglichkeit gibt, frei zu entscheiden, wann sie bezahlen und bezahlt werden wollen. Ein Netzwerk von 2 Millionen Unternehmen nutzt die Technologie von Taulia. Jedes Jahr verarbeitet das Unternehmen mehr als 500 Milliarden US-Dollar.

