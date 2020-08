Tausende von Robinhood-Anlegern wollen von einem Börsencrash profitieren

Es war nie ein besserer Zeitpunkt für junge Leute, um mit dem Investieren zu beginnen, und viele haben sich an die Robinhood-Mobil-App gewandt, um ihre ersten Aktien zu kaufen. Die Aktien, die Robinhood-Investoren kaufen, haben viele Debatten über ihre Eignung für Leute ausgelöst, die neu an der Börse sind. Dies macht deutlich, dass auch viele junge Leute, ihr Geld für sich arbeiten lassen wollen.

Doch Tausende von Robinhood-Investoren vertreten bei Aktien sogar die gegenteilige Meinung. Anstatt gute Zeiten zu erwarten, haben diese pessimistischen App-Nutzer ihre Aufmerksamkeit auf ETFs gerichtet, die an die Volatilität der Aktienmärkte gebunden sind. Diese volatilen ETFs steigen in der Regel im Wert, wenn die Aktien fallen, aber ihre langfristigen Ergebnisse lassen viel zu wünschen übrig.

Der Gedanke hinter Volatilitäts-ETFs

Fondsunternehmen entwarfen Volatilitäts-ETFs, um den so genannten S&P Volatility Index, oder kurz VIX, abzubilden. Viele Marktteilnehmer bezeichnen den VIX als “Angst-Index”, weil er dazu tendiert, bei einem starken Marktrückgang nach oben zu steigen, aber dann wieder zu sinken, wenn sich der Markt erholt.

Volatilitäts-ETFs weisen unterschiedliche Merkmale auf, und insbesondere drei davon haben ihren Weg in die Portfolios zahlreicher Robinhood-Investoren gefunden. Der beliebteste ist der ProShares Ultra VIX Short-Term , den mehr als 16.000 Anleger in ihrem Depot haben. Der iPath Series B S&P 500 VIX bringt es auf fast 5.400 Anleger, und weitere 3.400 Robinhood-Nutzer besitzen Aktien des ProShares VIX Short-Term Futures.

Zwei dieser ETFs haben die gleichen Anlageziele, aber einer ist anders. Der reguläre ProShares ETF und der iPath versuchen, eine tägliche Rendite zu erzielen, die genau der täglichen Veränderung der kurzfristigen Futures-Kontrakte entspricht, die den VIX nachbilden. Der ProShares Ultra ETF ist so konzipiert, dass er eine gehebelte Rendite bietet, die dem 1,5-fachen der täglichen Veränderung der VIX-Futures entspricht.

Volatilitäts-ETFs können extrem gut funktionieren, wenn die Märkte über kurze Zeiträume einbrechen. Betrachte dieses Best-Case-Szenario, das sich während der Coronavirus-Baisse ereignete:

Der reguläre ProShares Volatilitäts-ETF stieg vom 19. Februar bis zum 18. März um 405 %.

Der iPath-Fonds schnitt mit einem Plus von 409 % etwas besser ab.

Der gehebelte ProShares Ultra ETF explodierte sogar noch höher, mit Gewinnen von 932 %.

Es ist genau diese Art von schnellem Geld, die sich viele Anfänger, die sich zu volatilen ETFs hingezogen fühlen, wünschen.

Warum Volatilitäts-ETFs keine idealen langfristigen Investitionen sind

Das Problem ist natürlich, dass du nicht sicher sein kannst, wann genau dieser große Marktcrash stattfinden wird. In der Zwischenzeit eignen sich Volatilitäts-ETFs nicht sehr gut für langfristige Anlagen, da sie auf tägliche Erträge ausgerichtet sind.

Blicken wir zum Beispiel zwei Jahre bei diesen drei Fonds zurück. Bei der Verunsicherung Ende 2018 zusätzlich zu der von COVID-19 inspirierten Baisse, könnte man meinen, dass dies eine ziemlich gute Zeit für Volatilitäts-ETFs gewesen wäre. Die regulären ProShares- und iPath-ETFs sind jedoch in diesen beiden Jahren um etwa 3 % gefallen. Der ProShares Ultra ETF ist sogar um mehr als 40 % gefallen.

Mit anderen Worten, selbst mit diesen großen Gewinnen in turbulenten Zeiten verloren die Volatilitäts-ETFs noch mehr an Boden, wenn die Zeiten gut für den Aktienmarkt waren. Langfristig orientierte Anleger in diesen ETFs mussten daher insgesamt Verluste hinnehmen.

Die bessere Wahl

Einige Robinhood-Investoren versuchen wahrscheinlich, einen großen Marktabsturz perfekt zu timen, aber andere denken vielleicht einfach, dass der Besitz eines Volatilitäts-ETFs helfen kann, den Schmerz von Börsencrashs zu vermeiden. Doch das ist nicht die beste Philosophie, die man bei seinen Investitionen verfolgen sollte.

Leider ist die Volatilität der Preis, den Anleger für die attraktiven langfristigen Gewinne in Aktien zahlen. Anleger sollten versuchen, die Volatilität richtig zu managen, anstatt sie loszuwerden, denn das Ausschalten des Risikos eliminiert in der Regel auch gute Renditen.

Die bessere Wahl ist es, Aktien von qualitativ hochwertigen Unternehmen zu identifizieren und Aktien mit der Absicht zu kaufen, sie langfristig zu halten. Auf diese Weise hast du Anteil am Erfolg von Unternehmen, deren Geschäfte du verstehst und an die du glaubst. Wenn die Volatilität kommt und die Aktienkurse fallen, kann es zu einer deiner profitabelsten Investitionen werden, wenn du über liquide Mittel verfügst, um davon zu profitieren.

Volatilitäts-ETFs sind interessante Anlagevehikel für kurzfristige Händler. Diejenigen Robinhood-Investoren, die eine längerfristige Denkweise haben, sollten sich das jedoch klar machen und ihre Aufmerksamkeit mehr auf große Unternehmen richten.

The post Tausende von Robinhood-Anlegern wollen von einem Börsencrash profitieren appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Deswegen sind Small Caps so interessant. Unsere Top Small Cap für 2020, von der viele unserer Analysten begeistert sind, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Präventionen noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Dass hier die Nachfrage enorm ist, zeigt schon das letztjährige Umsatzwachstum von 47 %. In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir alle Details.

Jetzt hier kostenlos abrufen!

Dieser Artikel wurde von Dan Caplinger auf Englisch verfasst und am 27.07.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt keine der genannten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images