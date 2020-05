'taz' schließt Online-Paywall für die nächsten Jahre aus

BERLIN (dpa-AFX) - Bei der Tageszeitung "taz" wird es entgegen des allgemeinen Trends in der deutschen Medienbranche auch weiterhin keine Online-Bezahlschranke für Journalismus geben. Die künftige Geschäftsführerin Aline Lüllmann, die im Juni in dieser Funktion startet und damit das Geschäftsführer-Trio wieder komplettiert, sagte im Interview der Deutschen Presse-Agentur auf die Frage, ob man in den nächsten Jahren eine Paywall ausschließe: "Ja, das schließen wir aus. Das widerspricht der Grundhaltung der "taz" an der Stelle." Die überregionale Tageszeitung geht einen anderen Weg: Sie richtete vor Jahren ein freiwilliges Bezahlmodell für Online-Inhalte ein. Den Angaben zufolge machen inzwischen mehr als 20 000 Leser mit. Der durchschnittliche Betrag, den die Nutzer freiwillig zahlen, liege derzeit pro Monat bei 5,61 Euro./rin/DP/zb