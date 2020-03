TDK tritt der Responsible Business Alliance bei

Die Responsible Business Alliance (RBA) ist eine Koalition führender Elektronikunternehmen, die sich für eine Verbesserung der Corporate Social Responsibility (CSR) in den globalen Lieferketten einsetzt.



TDK erweitert seine CSR-Aktivitäten und strebt eine konsequente Umsetzung der Vision und Mission der RBA in allen seinen globalen Betriebsstätten an.



Die TDK Corporation (TOKYO:6762) ist kürzlich der Responsible Business Alliance (RBA) mit Hauptsitz in Virginia, USA, beigetreten. Die RBA ist die weltweit größte Koalition aus Elektronikunternehmen, die sich für eine Verbesserung der Corporate Social Responsibility (CSR) in den weltweiten Lieferketten einsetzt. Als Mitglied der RBA unterstützt TDK deren Vision und Mission und verbessert seine Betriebsabläufe kontinuierlich im Einklang mit dem RBA-Code-of-Conduct. Darüber hinaus wird TDK seine Tier-1-Lieferanten dabei unterstützen, diesem Ansatz ebenfalls zu folgen.

Vision und Mission der RBA

Vision: Eine globale Elektronikindustrie, die nachhaltigen Mehrwert für Arbeitnehmer, Umwelt und Wirtschaft schafft.

Mission: Mitglieder, Lieferanten und Stakeholder arbeiten zusammen, um die Arbeits- und Umweltbedingungen durch führende Standards und Praktiken zu verbessern.

Mit ihrer Mitgliedschaft in der RBA möchte TDK seine Anstrengungen für die Rechte, die Gesundheit und die Sicherheit der Arbeitskräfte im gesamten TDK Konzern und bei seinen Tier-1-Lieferanten erhöhen. Außerdem soll der Umweltschutz verstärkt werden. Ziel von TDK ist es, seiner Verantwortung der Gesellschaft gegenüber gerecht zu werden. Um dabei seine Glaubwürdigkeit zu erhöhen, verpflichtet sich der TDK Konzern dem RBA-Code-of-Conduct zu folgen und zum globalen Standard im Unternehmen zu machen.

TDK wird auch künftig sein Unternehmensmotto „Contribute to culture and industry through creativity“ umsetzen und CSR-Aktivitäten mit Kunden, Zulieferern und anderen Interessenvertretern ausbauen, um die Entwicklung einer nachhaltigen Gesellschaft zu fördern und sich mit ihren innovativen Kerntechnologien und Lösungen zum Wohl aller Menschen einzusetzen.

Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation ist ein führendes Elektronikunternehmen mit Sitz in Tokio, Japan. Es wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das umfangreiche TDK Portfolio umfasst passive Bauelemente wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folien-Kondensatoren, Ferrite und Induktivitäten, Hochfrequenz-Produkte sowie Piezo- und Schutzbauelemente. Zum Produktspektrum gehören auch Sensoren und Sensor-Systeme wie etwa Temperatur-, Druck-, Magnetfeld- und MEMS-Sensoren. Darüber hinaus bietet TDK auch noch Stromversorgungen und Komponenten zur Speicherung elektrischer Energie sowie Schreib-Lese-Köpfe und Weiteres. Vertrieben werden die Produkte unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik sowie der Automobil-, Industrie- und Konsum-Elektronik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2019 erzielte TDK einen Umsatz von 12,5 Milliarden USD und beschäftigte rund 105.000 Mitarbeiter weltweit.

Über die Responsible Business Alliance (RBA)

Die Responsible Business Alliance (RBA) ist eine Nonprofit-Koalition aus führenden Unternehmen, die sich für die Verbesserung der sozialen, ökologischen und ethischen Bedingungen in ihren weltweiten Lieferketten einsetzen. Die RBA hat einen Verhaltenskodex sowie mehrere Programme, Trainings- und Bewertungstools erarbeitet, die die kontinuierliche Verbesserung fördern. Die RBA und ihre Initiativen für verantwortungsvolle Rohstoffgewinnung, Arbeit und Betriebsstätten (Responsible Minerals, Labor and Factory Initiatives) haben nahezu 400 Mitglieder mit jährlichen Gesamteinnahmen von über 7,7 Billionen US-Dollar. Sie beschäftigen direkt mehr als 21,5 Millionen Arbeitskräfte und stellen ihre Produkte in über 120 Ländern her. Weitergehende Informationen erhalten Sie auf ResponsibleBusiness.org und über @RBAllianceOrg.

http://www.responsiblebusiness.org/

