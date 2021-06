TE Connectivity weitet Aktienrückkauf aus

Der Schweizer Technologiekonzern TE Connectivity Ltd. (ISIN: CH0102993182, NYSE: TEL) wird sein Aktienrückkaufprogramm um 1,5 Mrd. US-Dollar ausweiten, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. TE Connectivity mit Sitz in Schaffhausen in der Schweiz war früher eine Sparte von Tyco International und beschäftigt rund 80.000 Mitarbeiter. Zum Produktangebot gehören Verbindungslösungen wie Steckverbinder, Sensoren oder auch Druckgeber für Industriezweige wie die Luft- und Raumfahrt oder die KFZ-Branche.

Im zweiten Quartal (26. März) des Fiskaljahres 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 3,74 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,2 Mrd. US-Dollar), wie am 21. April berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 506 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 456 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 13,16 Prozent im Plus und die derzeitige Marktkapitalisierung liegt bei 45,24 Mrd. US-Dollar (Stand: 11. Juni 2021).

Redaktion MyDividends.de