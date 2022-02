TeamViewer-Aktie: Jetzt vor den Q-Zahlen ein Kauf?

Die TeamViewer-Aktie ist mit einem mageren Plus von 1,3 % in den Januar gestartet. Ohne Zweifel ist das wenig, aber ein kleiner Turnaround. Wobei die Aktie zwischenzeitlich bei fast 15 Euro notierte, was im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs von 12,80 Euro natürlich erneut auf einen Rückgang hindeutet.

Allerdings stehen bei der TeamViewer-Aktie im Rahmen der aktuellen Berichtssaison möglicherweise wichtige Erkenntnisse an. Am 2. Februar verkündet das Management der angeschlagenen Aktie jedenfalls ein frisches Zahlenwerk, das weitere Einblicke in das operative Geschäft ermöglichen sollte.

Ist das ein Anlass, die Anteilsscheine vorher noch zu kaufen? Eine Frage, die wir durchaus gemischt sehen können. Vor allem, da wir wesentliche Kennzahlen eigentlich bereits kennen.

TeamViewer-Aktie: Q4 -Zahlen in Eckpunkten bereits bekannt

Das Management der TeamViewer-Aktie ließ uns bereits am 12. Januar in einige ausgewählte Fundamentaldaten blicken. So hat die Leitung des Unternehmens auf ein erfolgreiches Jahresende hingewiesen. Die fakturierten Umsätze seien um 20 % beziehungsweise währungsbereinigt um 17 % im vierten Quartal geklettert. Wobei im Gesamtjahr 2021 Umsätze in einer Größenordnung von 548 Mio. Euro im Raum stehen, was ebenfalls einem Plus von 19 % oder 20 % währungsbereinigt entspräche.

Mit einem EBITDA zwischen 254 und 257 Mio. Euro und einer EBITDA-Marge von 47 % bleiben schwarze Zahlen und Ergebnisse ebenfalls ein positives Thema. Wobei sich das Wachstum eben zuletzt doch vergleichsweise deutlich verlangsamt hat.

Interessant dürfte noch sein, wie hoch das Nettoergebnis bei der TeamViewer-Aktie und der profitablen Wachstumsthese ausfällt. Ob das jedoch eine Wette wert ist? Eine andere Frage. Im Kern bleibt die Ausgangslage schließlich noch immer gleich: Das Management muss beweisen, dass man aus den vergangenen Fehlern gelernt hat und in Zukunft bessere, auf qualitatives Wachstum gemünzte Entscheidungen trifft.

Konkrete Prognose vielleicht noch einmal wichtig

Womöglich ist die konkrete Prognose für das Geschäftsjahr 2022 bei der TeamViewer-Aktie noch einmal entscheidend. Je nachdem, was das Management für die laufenden zwölf Monate in Aussicht stellt, kann es Nuancen geben. Oder eben eine Kursperformance in die eine oder in die andere Richtung. Aber ob das der nachhaltige Impuls ist, das ist eine andere Frage.

Im Kern geht es darum, dass das Management der TeamViewer-Aktie längerfristig das Basis für zukünftiges Wachstum stellt. Oder eben wieder stärkeres Wachstum. Das ist, was jedoch nicht ein einzelnes Quartal ausmachen kann. Nein, sondern wie gesagt: Hier gibt es eher Nuancen, die jedoch ein Indikator sein können.

