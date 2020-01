TEAMVIEWER - Allzeithoch unter Beschuss

TEAMVIEWER AG INH O.N. - WKN: A2YN90 - ISIN: DE000A2YN900 - Kurs: 32,970 € (XETRA)

Das neue Handelsjahr startete mit Verlusten für die TeamViewer-Aktionäre, allerdings schoss der Kurs in den Wochen vorher steil nach oben. Es handelte sich also um eine gesunde Korrektur im Aufwärtstrend, die auch schnell wieder gekauft wurde. Die Aktie kletterte wieder an das Allzeithoch bei 33,15 EUR und prallte erneut nach unten hin ab. Dieses Mal standen die Käufer auf höherem Niveau bereit und ziehen den Kurs jetzt wieder an die Hochs. Die Käufer bauen also Druck auf, mit jedem neuen Anlauf auf die Hochs wird der Widerstand aufgeweicht.

Ausbruch könnte weitere Chancen bieten.

Gelingt der Aktie ein Ausbruch per Stunden- und Tagesschluss über 33,15 EUR, entstehen neue Kaufsignale. Eine Aufwärtswelle bis zur Oberkante des Aufwärtstrendkanals bei rund 36 EUR könnte dann eingeleitet werden. Später wäre Platz bis ca. 40 EUR.

Kursrücksetzer ausgehend von den Allzeithochs wären kurzfristig nicht ungewöhnlich, bei 32 EUR findet der Wert Unterstützung. Kritischer wird es erst bei einem signifikanten Rückfall unter 30,70 EUR, dann wäre eine Abwärtskorrektur zu den Jahrestiefs im Bereich von 29 EUR denkbar. Dort könnten sich dann neue, antizyklische Longchancen bieten.

TEAMVIEWER AG INH O.N.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)