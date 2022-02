TEAMVIEWER - Boden ausgebildet?

TEAMVIEWER AG INH O.N. - WKN: A2YN90 - ISIN: DE000A2YN900 - Kurs: 15,635 € (XETRA)

Die Teamviewer-Aktie markierte am 09. Juli 2020 ihr aktuelles Allzeithoch bei 54,86 EUR. Danach stürzte der Aktienkurs des Herstellers von Fernwartungssoftware massiv ab. Am 17. Dezember 2021 markierte die Aktie ihr aktuelles Allzeittief bei 10,71 EUR.

Dieses Tief ist Teil einer Bodenbildung in Form eines Rounding Bottoms. Im Zuge der Zahlen vom 02. Februar 2022 (siehe: TEAMVIEWER - Kursfeuerwerk nach Zahlen!)attackierte der Wert erstmals die Buy-Triggerlinie bei 15,14 EUR. Am Freitag zog der Wert mit einer langen weißen Kerze über diese Hürde an. Heute schwächelt der Wert aber wieder etwas.

Jetzt im Rallymodus?

Der Kampf um die Vollendung des Rounding Bottoms ist in vollem Gange. Die Bullen haben gute Chancen, sich hier durchzusetzen. Denn der Anstieg vom Freitag führte rein formal bereits zur Vollendung der Bodenformation. Ein rechnerisches Ziel liegt bei 21,40 EUR.

Sollte die Aktie unter das Tief vom Donnerstag bei 14,40 EUR abfallen, würde sich die Waage leicht zu Gunsten der Bären neigen. Aber erst ein Rückfall unter den EMA 50 bei 13,31 EUR wäre ein neues Verkaufssignal. In diesem Fall müsste mit einem Rückfall auf das Allzeittief gerechnet werden.

Fazit: Der Leidenszeit für die Aktionäre von Teamviewer dürfte zunächst einmal vorbei sein.

TEAMVIEWER AG INH O.N.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)