TeamViewer: Ein bedenkliches Chartbild!

TeamViewer stieß erst in der zweiten Jahreshälfte 2019 mit einem Eröffnungskurs von 26,25 Euro an die Börse und konnte in den ersten Monaten in den Bereich von 33,15 Euro zulegen. Der kurzfristige Rücksetzer auf 22,30 Euro im Zuge des Corona-Crashs war aber nur von kurzer Dauer, bis Anfang Juli profitierte die Akte überdurchschnittlich vom Boom im Home-Office und damit hoher Nachfrage an Kommunikationsprodukten, wie dem gleichnamigen Programm TeamViewer. Doch seit Mai hat sich die Aufwärtsdynamik sichtlich abgeschwächt, nach Erreichen des 200 % Fibonacci-Extension-Retracements ging das Papier auf Tauchstation über. Unglücklicherweise gestaltet sich der jüngste Kursverlauf als potenzielle Trendwende in Form einer ausgeprägten SKS-Formation. Sollte diese bei anhaltender Schwäche ausgelöst werden, kämen größere Verkaufssignale auf Anleger zu.

EMA 50 bereits unterschritten

TeamViewer gehört heute zu einem der größten Verlierer im Technologieindex TecDAX, noch wurde ein Verkaufssignal bzw. die SKS-Formation nicht ausgelöst. Die dazugehörige Nackenlinie verläuft um 41,25 Euro, wodurch erst darunter mit einer Aktivierung des Verkaufssignals gerechnet werden kann. Sollte beschriebenes Szenario einsetzen, sind unterhalb der Nackenlinie Abschläge zunächst auf den 200-Tage-Durchschnitt bei 39,14 Euro stark anzunehmen, darunter könnte die Formation sogar Abschläge auf den einstigen Widerstand aus Anfang 2020 um 33,15 Euro bereithalten. Sollte Interesse an einem Short-Investment bestehen, kann überdurchschnittlich durch den Einsatz des Open End Turbo Short Zertifikates WKN MA110A profitiert werden. Für eine sichtliche Entspannung des Chartbildes müsste die TeamViewer-Aktie hingegen wieder über das Niveau von mindestens 46,00 Euro und somit den EMA 50 zulegen. Nur hierdurch ließe sich wieder Kurspotenzial an 50,00, darüber an die Jahreshochs von 54,86 Euro freisetzen.

TeamViewer (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 42,90 // 44,05 // 45,06 // 46,91 // 48,50 // 49,37 Euro Unterstützungen: 41,25 // 40,00 // 39,14 // 37,23 // 35,89 // 34,10 Euro

Fazit

Investoren sollten sich mit einem Einstieg in Short-Positionen bis zu einer eindeutigen Signallage noch zurückhalten. Die Wahrscheinlichkeit auf einen Rücklauf auf 33,15 Euro steigt bei einem nachhaltigen Bruch des 200-Tage-Durchschnitts bei 39,14 Euro erst merklich an. Durch den Einsatz des Open End Turbo Short Zertifikates WKN MA110A ließe sich im weiteren Verlauf überdurchschnittlich profitieren, die mögliche Rendite-Chance beliefe sich in diesem Szenario auf 110 Prozent. Entsprechend dürfte der Schein am Ende bei 1,45 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung sollte ein Niveau von 42,00 Euro gemessen am Basiswert vorerst aber nicht unterschreiten.

Strategie für fallende Kurse WKN: MA110A Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,64 - 0,67 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 47,9347 Euro Basiswert: TeamViewer KO-Schwelle: 47,9347 Euro akt. Kurs Basiswert: 41,92 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 1,45 Euro Hebel: 6,2 Kurschance: + 110 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.