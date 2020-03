Teamviewer: Nachfrage im ersten Quartal rasant gestiegen – Management bleibt trotzdem vorsichtig

Während viele Kurse im Sog der Coronakrise kräftig eingebrochen sind, hält sich die Aktie des Göppinger Unternehmens für Fernwartungssoftware relativ stabil im Markt. Die Anleger haben Teamviewer schon frühzeitig als einen möglichen Gewinner der aktuellen Krise ausgemacht. Jetzt bestätigt das Unternehmen, dass die Investoren mit ihrer Vermutung richtig lagen – zumindest im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres.

Nachfrage ist deutlich angestiegen

Die Folgen der Coronavirus-Virus-Pandemie für Unternehmen bescheren dem Softwareanbieter Teamviewer einen Nachfrageschub. Seit sich Viruswelle im März zu einer Pandemie ausgewachsen hat, steige die Nachfrage nach Fernwartungs- und Home-Office-Lösungen substanziell, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Montag in Göppingen mit. Im gesamten ersten Quartal dürften die sogenannten Billings – sprich in Rechnung gestellte Einnahmen – mindestens 60 Prozent höher liegen als ein Jahr zuvor.

Ein Trend ist allerdings noch nicht auszumachen

Die Teamviewer-Führung geht jedoch davon aus, dass es sich dabei um eine vorübergehende Entwicklung handelt. An ihrer Prognose für das laufende Jahr hält sie daher vorerst fest. Denn insgesamt sei das Geschäftsumfeld unsicher, und die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise seien noch nicht einzuschätzen. Die tatsächlichen Zahlen des ersten Quartals will Teamviewer am 12. Mai veröffentlichen.

