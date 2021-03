Teamviewer senkt wegen ManU-Trikotwerbung Ausblick - Aktie bricht ein

Berlin (Reuters) - Für einen Platz auf den Trikots des englischen Fußballvereins Manchester United nimmt das schwäbische Softwarehaus Teamviewer Einbußen beim Gewinn in Kauf.

Die bereinigte Ebitda-Marge werde im laufenden Jahr gemessen an den abgerechneten Umsätzen (Billings) zwischen 49 und 51 Prozent liegen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Freitag mit. Bisher hatte Teamviewer zwischen 55 und 57 Prozent in Aussicht gestellt. An der Börse kamen die Pläne überhaupt nicht gut an. Die Teamviewer-Aktien begaben sich auf Talfahrt und steuerten mit einem Minus von mehr als zehn Prozent auf den größten Tagesverlust in der Firmengeschichte zu. Teamviewer ist seit September 2019 börsennotiert.

Die Firma, die vor allem für ihre Fernwartungssoftware bekannt ist, begründete die niedrigeren Erwartungen mit den deutlich gestiegenen Marketingausgaben. Gemessen am gesenkten Ausblick nimmt Teamviewer mindestens 35 Millionen Euro mehr im laufenden Jahr für Werbung in die Hand: Das Göppinger Unternehmen wird mit der Saison 2021/22 für fünf Jahre Haupttrikotsponsor und Partner der "Red Devils". Zuletzt hatte General Motors für Chevrolet auf den Leibchen der Fußballer geworben und dafür pro Jahr etwa 65 Millionen Euro gezahlt. Teamviewer fiel bisher nicht durch größere Marketingengagements auf.

Der Premier-League-Verein soll den Schwaben nach eigenen Angaben eine globale Plattform bieten, um die Einsatzmöglichkeiten seiner Technologie zu präsentieren. Dabei sei auch Augmented Reality denkbar, um das Fußballerlebnis auszubauen, sagte eine Firmensprecherin. Zuletzt hatte Teamviewer diesen Geschäftbereich unter anderem durch Zukäufe ausgebaut. Mittelfristig peilt Teamviewer weiterhin eine bereinigte Ebitda-Marge von 50 Prozent an. Aktuell liegt der 20-malige englische Fußballmeister Manchester United in der wichtigsten Fußballliga der Welt auf dem zweiten Platz hinter Manchester City.