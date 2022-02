TeamViewer will eigene Aktien zurückkaufen

Der deutsche Softwarekonzern TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900) gibt ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 300 Mio. Euro oder einer Obergrenze von 20 Mio. Aktien bekannt, was knapp 10 Prozent aller sich im Umlauf befindlichen Aktien entspricht. Das Programm soll voraussichtlich am 3. Februar 2022 beginnen und innerhalb des Geschäftsjahres 2022 abgeschlossen werden.

Für das laufende Jahr stellt der schwäbische Technologiekonzern ein Billings-Wachstum im hohen Zehnerbereich sowie Billings in einer Größenordnung von 630 bis 650 Mio. Euro in Aussicht. Der Umsatz soll voraussichtlich im mittleren Zehnerbereich auf 565 bis 580 Mio. Euro ansteigen. Die bereinigte EBITDA-Marge wird voraussichtlich zwischen 45 Prozent und 47 Prozent liegen.

TeamViewer hat seinen Firmensitz in Göppingen und wurde im Jahr 2005 gegründet. Es werden weltweit rund 1.500 Mitarbeitende beschäftigt. Die Software von TeamViewer ermöglicht den Fernzugriff sowie die Fernsteuerung und die Fernwartung von Computern und anderen Endgeräten. Im Jahr 2021 verzeichnete TeamViewer fakturierte Umsätze (Billings) in Höhe von rund 548 Mio. Euro.

Der Börsengang von TeamViewer erfolgte am 25. September 2019. Der Angebotspreis für die Aktien der TeamViewer AG lag bei 26,25 Euro. Die Aktie ist im MDAX notiert.

Redaktion MyDividends.de