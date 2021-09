TecDAX: nächstes Ziel naht

Allein der Wertzuwachs des Technologiebarometers TecDAX in diesem Jahr wird derzeit auf 24 Prozent bilanziert, zeitgleich nährt sich der Index in großen Schritten seinem mittelfristigen Kursziel an.

Nach Ausbruch des Technologiebarometers über die Hochs aus Anfang 2020 bei 3.302 Punkten schoss das Barometer zunächst auf 3.606 Punkte hoch, nach einer kurzen Konsolidierungspause ging es im Sommer dynamisch über das 138,2 % Fibo direkt auf 3.980 Punkte in dieser Woche weiter aufwärts. Damit nähert sich das Barometer nun seiner großen mittelfristigen Zielmarke gelegen am 161,8 % Fibonacci-Extension-Retracement um 4.027 Punkten spürbar an. An dieser Stelle könnte es anschließend zu Gewinnmitnahmen kommen, Rücksetzer auf 3.900 und sogar 3.750 Zähler kämen dann nicht überraschend. Irgendwann muss nämlich eine derart steile Rallye in einer Konsolidierung homogenisiert werden, ehe es weiter in Richtung 4.244 Punkte aufwärtsgehen kann. Diese Marke stellt nämlich einen weiteren Meilenstein für das Barometer dar, zuvor ist allerdings mit einer Konsolidierung ähnlich derer aus Anfang dieses Jahres zu rechnen. TecDAX (Wochenchart in Punkten) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com) Wichtige Chartmarken Widerstände: 3.980 // 4.004 // 4.027 // 4.051 // 4.093 // 4.140 Punkte Unterstützungen: 3.945 // 3.919 // 3.877 // 3.824 // 3.789 // 3.750 Punkte

