TECDAX - Unter dieser Marke folgt das nächste Verkaufssignal

TecDAX - WKN: 720327 - ISIN: DE0007203275 - Kurs: 3.101,09 Pkt (XETRA)

Nachdem der TecDAX Anfang März das in der GodmodePLUS-Analyse vom 23. Februar anvisierte Abwärtskursziel bei 2.929 Punkten erreicht hatte, startete zwar eine Erholung. Diese wurde jedoch von einer Rounding-Top-Formation im Bereich von 3.400 Punkten wieder abgebremst. Seither fiel der Index an den Support bei 3.075 Punkten, der jetzt von den Bären attackiert wird.

Sollte die Marke unterschritten werden, wäre der Weg für einen weiteren Test des Jahrestiefs bei 2.895 Punkten frei. Dort könnte zwar eine erneute Erholung starten. Ob diese aber eine Ausweitung des Abwärtstrends bis 2.800 und 2.730 Punkte verhindern kann, ist aufgrund der aktuellen Schwäche mehr als fraglich.

Sollte die nahe Unterstützung dagegen doch auch in den nächsten Tagen verteidigt werden, könnte eine Erholung bis 3.203 Punkte folgen. Dort dürfte der Abwärtstrend aber in eine neue Runde gehen.

TecDAX Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)