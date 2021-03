Tech-Aktien: Ich kaufe den Dip

Tech-Aktien haben in letzter Zeit einen großen Ausverkauf erlebt. Mit der raschen Einführung von Impfstoffen haben sich die Investoren von Tech-Positionen getrennt und ihre Aufmerksamkeit auf andere Aktien gerichtet.

Ich persönlich habe die Schwäche der Aktienkurse im Tech-Sektor ausgenutzt. Ich habe einige meiner Lieblingspositionen aufgestockt. Ich habe auch einige neue Tech-Aktien gekauft. Ich bin nicht ganz davon überzeugt, dass das Schlimmste für den Technologiesektor vorbei ist.

Kurzfristig würde es mich nicht überraschen, wenn es für die Tech-Branche weiter abwärts geht, da sich die Weltwirtschaft wieder öffnet. Da wir uns jedoch inmitten einer technologischen Revolution befinden, denke ich, dass viele Tech-Aktien auf lange Sicht gut abschneiden werden aufgrund der dominanten digitalen Trends.

Online-Shopping steht erst am Anfang

Ein Bereich des Technologiesektors, den ich besonders bullisch sehe, ist der E-Commerce. Die Umsätze im Online-Shopping sind in den letzten zehn Jahren deutlich gestiegen. In den kommenden Jahren und Jahrzehnten werden sie jedoch wahrscheinlich noch viel höher steigen. Bis zum Jahr 2027 wird erwartet, dass der globale Online-Shopping-Markt rund 10 Billionen US-Dollar wert sein wird, im Vergleich zu rund 4 Billionen US-Dollar im Jahr 2020.

Die zunehmende Nutzung von Smartphones und das steigende verfügbare Einkommen werden wahrscheinlich die wichtigsten Wachstumstreiber sein. Fortschritte in der Augmented Reality (AR) Technologie könnten ebenfalls ein Wachstumstreiber sein. AR kann den Kunden virtuelle Umkleidekabinen bieten.

Angesichts des enormen Wachstumspotenzials dieser Branche habe ich kürzlich meine Position bei Amazon aufgestockt. Es ist einer der größten Online-Händler weltweit. Außerdem habe ich mir einige Aktien des Social Media Unternehmens Pinterest geschnappt. Ich glaube, dass es das Potenzial hat, nach seinem jüngsten Deal mit Shopify ein großer Player im E-Commerce zu werden. Beide Aktien könnten kurzfristig weiter fallen. Ich bin jedoch optimistisch, was ihre langfristigen Aussichten angeht.

Die Welt wendet sich vom Bargeld ab

Digitaler Zahlungsverkehr ist ein weiterer Bereich der Technologie, auf den ich gespannt bin. Dies ist natürlich eng mit dem E-Commerce verbunden. Je mehr wir online kaufen, desto mehr digitale Zahlungen finden statt. Laut den Analysten von Accenture werden bis 2030 2,7 Billionen Transaktionen von Bargeld auf Karten und E-Payments umgestellt.

Ein Unternehmen, das ich in diesem Bereich sehr mag, ist PayPal. Es ist ein dominanter Akteur im Bereich der Finanztechnologie mit einer sehr starken Marke. Letztes Jahr war es eine der meist heruntergeladenen Finanz-Apps in ganz Europa. Ich habe vor kurzem die Gelegenheit genutzt, um weitere Aktien zu kaufen, nachdem der Aktienkurs im Zuge des Ausverkaufs der Technologiebranche unter Druck geraten war, obwohl das Unternehmen immer noch recht hoch bewertet ist (was ein zusätzliches Risiko darstellt).

Tech-Aktien, die ich beobachte

Es gibt eine Menge anderer Tech-Aktien, die ich nach dem jüngsten Ausverkauf genau beobachte. Viele sind jedoch noch nicht in meiner Kaufzone.

Zu den Aktien, die ich gerne besitzen würde, gehören das Ferienunternehmen Airbnb, der Softwareriese Adobe, das Halbleiterunternehmen ASML und der Chip-Spezialist für künstliche Intelligenz Nvidia. Alle diese Unternehmen scheinen gut aufgestellt zu sein, um von der Tech-Revolution zu profitieren. Wenn ihre Aktienkurse weiter sinken, könnte ich sie für mein Portfolio kaufen.

Wie ich bereits sagte, könnten wir kurzfristig weitere Volatilität im Technologiesektor sehen. Die Bewertungen im gesamten Technologiesektor sind immer noch sehr hoch. Wenn die Anleiherenditen weiter steigen, könnten Tech-Aktien einen weiteren Rückschlag erleiden.

Die langfristige Wachstumsthese ist meiner Meinung nach aber trotzdem sehr gut. Deshalb kaufe ich jetzt Tech-Aktien.

Dieser Artikel wurde von Edward Sheldon auf Englisch verfasst und am 13.03.2021 auf Fool.com.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Tochtergesellschaft von Amazon, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. The Motley Fool UK besitzt Aktien von und hat Amazon, ASML Holding, NVIDIA, PayPal Holdings, Pinterest und Shopify empfohlen. The Motley Fool UK hat Airbnb, Inc empfohlen und empfiehlt die folgenden Optionen: long Januar 2022 $1920 Calls auf Amazon, short Januar 2022 $1940 Calls auf Amazon und long Januar 2022 $75 Calls auf PayPal Holdings.

