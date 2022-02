Tech-Ausverkauf: Diese angeschlagene Wachstumsaktie könnte laut Wall Street um 312 % steigen

C3.ai steigert seinen Kundenstamm mit einer jährlichen Rate von 89 %, was die Einzigartigkeit seines Produktangebots unterstreicht.

Der wichtigste Punkt

Es ist zwar erst Februar, aber die Anleger haben bereits ein hartes Jahr hinter sich. Der Technologiesektor leidet am meisten, denn der Nasdaq 100 Index ist im Jahresvergleich um über 12 % gefallen. Die Geschichte zeigt jedoch, dass die besten Ergebnisse erzielt werden, wenn man kurzfristige Störungen ignoriert und eine langfristige Perspektive einnimmt. Anleger könnten die jüngste Talfahrt also als Chance nutzen, um innovative Unternehmen mit einem Abschlag zu kaufen.

Das erste Unternehmen für künstliche Intelligenz, C3.ai, könnte ein Kandidat sein. Es gibt jedoch einen Vorbehalt: Die Aktien des Unternehmens sind zwar im Jahr 2022 um 20 % gefallen, haben aber seit ihrem Allzeithoch im Dezember 2020 85 % ihres Wertes verloren - die Aktie ist also sehr unbeständig.

Aber eine Wall-Street-Firma steht hinter dem Potenzial des Unternehmens und meint, dass sich die Aktie von C3.ai gegenüber dem heutigen Kurs vervierfachen könnte. Hier ist der Grund dafür.

Es ist ein Wegbereiter

Künstliche Intelligenz (KI) eröffnet der Geschäftswelt grenzenlose Möglichkeiten, da sie hochkomplexe Aufgaben in einem Bruchteil der Zeit erledigen kann, die Menschen benötigen würden. Für einige Technologieunternehmen gehört der Aufbau von KI-Modellen zum Tagesgeschäft. Man denke nur an Giganten wie Meta Platforms, Alphabets Google oder auch Upstart, das KI einsetzt, um Kredite für Banken zu vergeben.

Aber für die meisten normalen Unternehmen ist das nicht der Fall. Sie verfügen weder über die finanziellen Mittel noch können sie spezialisierte Talente anwerben, um Technologien wie KI selbst zu entwickeln. Diese Lücke füllt C3.ai, indem es eine Reihe von schlüsselfertigen KI-Anwendungen anbietet, die für fast jede Branche auf der Welt angepasst werden können.

Mit 35 % ist der Öl- und Gassektor die größte Einnahmequelle von C3.ai. Die Branche profitiert von KI-Modellen, die dabei helfen, Kohlenstoffemissionen zu reduzieren und kostspielige Anlagenausfälle vorherzusagen.

Das Unternehmen wird aber auch von einigen der größten Technologieunternehmen der Welt anerkannt, darunter Microsoft, das mit C3.ai zusammenarbeitet, um die Entwicklung von KI-Anwendungen auf seiner Azure-Cloud-Services-Plattform zu beschleunigen. Bisher hat diese Partnerschaft zu neuen Verträgen im Wert von über 200 Millionen US-Dollar für die beiden Unternehmen geführt.

Starkes Umsatzwachstum, aber explosives Kundenwachstum

C3.ai ist noch kein profitables Unternehmen, was einer der Hauptgründe für die Schwäche der Aktie ist, aber es tut alles, um sein Geschäft auszubauen. Mit der Zeit wird das Unternehmen wahrscheinlich eine gewisse Größe erreichen und einen positiven Gewinn pro Aktie erzielen. Doch bis dahin sollten sich die Anleger über die Leistung des Unternehmens anhand anderer Kennzahlen freuen.

Im Geschäftsjahr 2019 hat das Unternehmen 92 Millionen US-Dollar Umsatz erzielt und die Geschäftsführung erwartet, dass der Umsatz im Geschäftsjahr 2022 250 Millionen US-Dollar erreichen wird. Diese Veränderung entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 39 %, aber das Kundenwachstum des Unternehmens übertrifft diese Marke sogar noch.

Kennzahl Steuerjahr 2019 Steuerjahr 2022* CAGR Kunden gesamt 21 104 89 %

DATENQUELLE: C3.AI; CAGR = durchschnittliche jährliche Wachstumsrate

Darüber hinaus hat C3.ai in den letzten zwölf Monaten die Zahl der Branchen, die es bedient, auf 14 verdoppelt. Auch bestehende Verträge wurden erheblich ausgeweitet: Der Vertrag mit dem Öl- und Gasriesen Baker Hughes zum Beispiel wurde um 45 Millionen US-Dollar auf satte 495 Millionen US-Dollar erhöht. Allein dieser Vertrag garantiert C3.ai in den nächsten dreieinhalb Jahren einen Umsatz von 357 Millionen US-Dollar.

Die Wall Street ist mit an Bord

Im Dezember 2021 stufte das Wall Street-Unternehmen Needham die Aktie von C3.ai weiterhin auf „Buy“ ein und nannte ein Kursziel von 103 US-Dollar pro Aktie. Das entspricht einem Wachstum von 312 % gegenüber dem aktuellen Kurs von 25 US-Dollar.

Needham ist zwar die optimistischste Firma, aber sie ist nicht die einzige. Der Konsens an der Wall Street liegt bei 56,29 US-Dollar und damit immer noch mehr als doppelt so hoch wie der aktuelle Kurs der Aktie bei Redaktionsschluss.

Diese Kursziele könnten auf lange Sicht sogar konservativ sein, da die Branche der künstlichen Intelligenz bis 2028 ein Volumen von 360 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Wenn die Anleger also in ein paar Jahren zurückblicken, könnte sich der jüngste Ausverkauf im Technologiesektor als eine gute Gelegenheit erweisen, die Aktie von C3.ai zu kaufen.

Der Artikel Tech-Ausverkauf: Diese angeschlagene Wachstumsaktie könnte laut Wall Street um 312 % steigen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von The Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.Dieser Artikel wurde von Anthony Di Pizio auf Englisch verfasst und am 14.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Anthony Di Pizio besitzt keine der genannten Aktien. Suzanne Frey, eine Führungskraft bei Alphabet, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Teresa Kersten, eine Mitarbeiterin von LinkedIn, einer Microsoft-Tochter, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Randi Zuckerberg, eine ehemalige Direktorin für Marktentwicklung und Sprecherin von Facebook und Schwester des CEO von Meta Platforms, Mark Zuckerberg, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Alphabet (A-Aktien), C3.ai, Inc., Meta Platforms, Inc., Microsoft und Upstart Holdings, Inc. The Motley Fool empfiehlt Alphabet (C-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images