Tech-Crash: Diese 2 Wachstumsaktien kann man bei einem Absturz kaufen

Wenn du ein Tech-Investor bist, hast du wahrscheinlich in letzter Zeit etwas Rot in deinem Portfolio gesehen. Die Angst vor der Inflation hat einen Ausverkauf ausgelöst und dabei viele Wachstumsaktien nach unten gezogen. Es ist natürlich, in Panik zu geraten, aber das ist nicht sehr produktiv.

Betrachte dies stattdessen als Kaufgelegenheit. Zum Beispiel sind Cloudflare und Shopify jeweils über 20 % von ihren 52-Wochen-Hochs gefallen, aber beide sehen wie gute langfristige Investitionen aus. Es folgt der Grund, warum du in Erwägung ziehen solltest, diese beiden Wachstumsaktien zu kaufen.

1. Cloudflare: Cloud Computing

Cloudflare ist ein Cloud-Service-Anbieter, der das Internet schneller, zuverlässiger und sicherer macht. Sein globales Netzwerk erstreckt sich über 200 Städte und unterstützt laut W3Techs fast 17 % des Internets im April 2021. Das sind unglaubliche Statistiken, aber sie bedeuten mehr im Kontext. Sehen wir uns also einen aktuellen Produktstart an.

Traditionell haben Unternehmen einen Castle-and-Moat-Ansatz für Netzwerke gewählt: Alle Ressourcen wurden vor Ort gespeichert, alle Mitarbeiter arbeiteten im Büro und alle ein- und ausgehenden Verbindungen wurden durch zentrale Hardware (zum Beispiel Firewall-Boxen, Internet-Gateways) gefiltert. Doch dieses Modell ist nicht mehr effizient und effektiv, da immer mehr Mitarbeiter aus der Ferne arbeiten und immer mehr Unternehmen auf Cloud Computing setzen.

Im Jahr 2020 startete das Unternehmen Cloudflare for Teams, um dieses Problem zu lösen. Dieses Produkt baut auf Cloudflare Access und Cloudflare Gateway auf und ermöglicht es den Mitarbeitern, sicher auf Unternehmensressourcen und das offene Internet zuzugreifen, egal ob sie im Büro sind oder aus der Ferne arbeiten.

Darüber hinaus bietet das globale Netzwerk von Cloudflare eine Leistung in einer Größe, die für die meisten Unternehmen alleine unmöglich zu erreichen wäre. Es eliminiert auch die Notwendigkeit für teure Hardware vor Ort. Mit anderen Worten: Cloudflare for Teams ist schneller und günstiger als herkömmliche Netzwerksicherheitslösungen.

Über dieses Beispiel hinaus bietet Cloudflare eine Reihe anderer Produkte an - alles von Serverless Computing bis hin zu Streaming-Video-Plattformen -, die alle darauf ausgelegt sind, Leistung und Sicherheit zu verbessern.

Insgesamt glaubt das Management, dass die Marktchance um 9 % pro Jahr wachsen und von 72 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 auf 100 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 ansteigen wird. Der Umsatz von Cloudflare wächst jedoch viel schneller, was bedeutet, dass das Unternehmen Marktanteile gewinnt.

Kennzahl 2017 Q1 2021 (TTM) Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate Kunden 49.309 119.206 31 % Umsatz 135 Mio. USD 478 Mio. USD 48 %

Datenquelle: CLOUDFLARE SEC

In Zukunft sollten Investoren darauf achten, ob Cloudflare in der Lage ist, dieses Wachstum beizubehalten. Das Unternehmen steht im Wettbewerb mit etablierten Anbietern wie Akamai und Public-Cloud-Titanen wie Amazon Web Services. Allerdings wächst Cloudflare derzeit schneller als beide. Deshalb ist diese Wachstumsaktie ein Kauf für langfristige Investoren.

2. Shopify: E-Commerce

Eine E-Commerce-Website zu erstellen ist kompliziert, besonders wenn du kein Softwareentwickler bist. Und ein Geschäft zu führen ist sogar noch komplizierter, da du eine Möglichkeit brauchst, um Zahlungen zu verarbeiten, das Inventar zu verwalten, Bestellungen zu erfüllen und zu versenden und Werbekampagnen durchzuführen.

Shopify beseitigt all diese Komplexität und vereinfacht den Handel. Mit seiner Software-as-a-Service (SaaS)-Plattform kann jeder ganz einfach ein Onlinegeschäft aufbauen und ein Geschäft über physische und digitale Standorte hinweg verwalten.

Es überrascht nicht, dass das Geschäft von Shopify in einem unglaublichen Tempo gewachsen ist, da der E-Commerce auf der ganzen Welt an Zugkraft gewonnen hat. Im Jahr 2016 hatte das Unternehmen 377.500 Kunden, aber diese Zahl verdoppelte sich bis 2018 und verdoppelte sich bis 2020 noch einmal und erreichte 1,7 Millionen.

Gleichzeitig hat Shopify eine starke Akzeptanz seiner Zahlungsverarbeitung und Versanddienste erlebt. Im Jahr 2016 wickelte Shopify Payments 39 % des Bruttowarenvolumens (GMV) ab, aber diese Zahl stieg im Jahr 2020 auf 45 %. Ebenso nutzten 2018 weniger als 40 % der US-amerikanischen und kanadischen Händler Shopify Shipping, aber diese Zahl sollte im Jahr 2020 auf 52 % ansteigen.

Fazit: Der schnell wachsende Kundenstamm von Shopify hat die steigenden Abo-Umsätze bedingt, aber die zunehmende Akzeptanz von Shopify Payments und Shopify Shipping hat ein noch schnelleres Umsatzwachstum bei den Händlerlösungen bewirkt.

Shopify Umsatz 2016 2020 Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate Abonnements 188.6 Mio. USD 908.8 Mio. USD 48 % Händlerlösungen 200.7 Mio. USD 2.0 Mrd. USD 78 % Gesamt 389.3 Mio. USD 2.9 Mrd. USD 66 %

Datenquelle: SHOPIFY SEC

Im Q1 2021 hat das Geschäft von Shopify weiter an Fahrt aufgenommen. Das Wachstum des Abonnementumsatzes beschleunigte sich auf 71 % und das Wachstum des Umsatzes mit Händlerlösungen beschleunigte sich auf 137 %. Insgesamt belief sich der Umsatz in Q1 auf 989 Millionen US-Dollar - mehr als das Doppelte des Gesamtjahresumsatzes 2016.

Diese überragende Performance kann nicht ewig anhalten, aber selbst wenn sich das Wachstum verlangsamt, glaube ich, dass Shopify für die nächsten Jahrzehnte ein wichtiger Akteur in der E-Commerce-Branche sein wird. Deshalb sieht diese Tech-Aktie wie ein Kauf aus.

