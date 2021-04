Tech-Investment gefällig? Dann ist der Nasdaq 100 die ideale Wahl

Die Big Techs bleiben nach wie vor ein spannendes Thema für Anleger. Statt in jedes einzelne Unternehmen zu investieren, lohnt es sich auch einen Blick auf den Nasdaq 100 zu werfen. Der amerikanische Technologie-Index vereint 100 Nicht-Finanzunternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung. Unter den Top Ten sind dabei Tech-Giganten wie Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Tesla oder Facebook. Wer die Wahl hat, hat die Qual - das Angebot an spannenden Werten ist immense. Einfacher wäre es daher einfach direkt in den Nasdaq 100 zu investieren. Welche Möglichkeiten es für Anleger in diesem Umfeld gibt, das weiß Anouch Wilhelms, Director, Equity Derivatives, Public Distribution bei der Société Générale.

Zugehörige Wertpapiere: DE000DB2KFB5