Tech Mahindra wird im ISG Provider Lens™ Quadrant Report 2021 zum Marktführer für Cybersicherheitslösungen und -dienstleistungen benannt

Auszeichnung als führendes Unternehmen für Managed Security Services in Großbritannien und den USA.

Tech Mahindra, ein führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen digitale Transformation, Unternehmensberatung und Business Re-Engineering, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen im ISG Provider Lens™ Cybersecurity Solutions & Services Quadrant Report 2021 als führend im Bereich Managed Security Services (MSS) für den Mittelstand eingestuft wurde. Tech Mahindra wurde sowohl in Großbritannien als auch in den Vereinigten Staaten in der Kategorie „Leader“ (führender Anbieter) ausgezeichnet.

Die Auszeichnung bekräftigt Tech Mahindras Einsatz für die Bereitstellung eines stabilen Sicherheitsökosystems für Kunden auf der ganzen Welt und für die Bereitstellung umfassender Cybersicherheitslösungen, die auf deren individuelle Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind. Im ISG Provider Lens™ Report in Großbritannien wurde Tech Mahindra als einer von fünf branchenführenden Anbietern für sein Security Operation Center (SOC), seine bewährten MSS-Verfahren und seine KI-gestützte Plattform ausgezeichnet, die eine schnellere Erkennung und Meldung von Bedrohungen ermöglicht.

Der ISG Provider Lens™ US Report zeichnete Tech Mahindra als einen von elf führenden Anbietern für seine Fähigkeit aus, Menschen, Prozesse und innovative Technologien miteinander zu kombinieren, um ein umfassendes Portfolio an Cybersicherheitslösungen und -dienstleistungen anzubieten. Die Studie würdigte außerdem Tech Mahindras KI-gestützte „Predictive Cyber Risk Platform“ und das „Global Data Privacy“-Ökosystem. Das Fachwissen des Tech Mahindra-Teams sowie die Investitionen des Unternehmens in Cloud-basierte Dienste und die Nutzung fortschrittlicher Technologien wurden als wesentliche Stärken in den USA hervorgehoben.

Rajesh Dhuddu, Practice Leader im Bereich Blockchain and Cybersecurity – APAC und EMEA, Tech Mahindra,sagte:„Tech Mahindra verpflichtet sich, die zuverlässigsten, flexibelsten und skalierbarsten Cybersicherheits- und Unternehmensrisikomanagement-Services für unsere globalen Kunden anzubieten. Als Teil des TechM NXT.NOW-Frameworks, mit unserem zuverlässigen Allianz-Ökosystem und innovativen Lösungen und Dienstleistungen ermöglichen wir unseren Kunden, die Widerstandsfähigkeit ihrer wichtigen Systeme zu stärken und ihre digitalen Vermögenswerte zu schützen. Die führende Position im ISG Provider Lens™ Bericht 2021 ist ein Beleg für unsere anerkannte Expertise in diesem Bereich und bestärkt uns darin, unser Cybersicherheits-Portfolio durch weitere Innovationen zu stärken.“

Gowtham Kumar – Principal Analyst, ISG, sagte: „Das Managed-Security-Services-Portfolio von Tech Mahindra eignet sich optimal für mittelständische Unternehmen, deren Wettbewerbsvorteil durch einen lösungs- und IP-gesteuerten Ansatz gestärkt wird, der die Innovation ihrer Cyber-Risiko-Taktiken bei der Identifizierung, Erkennung und Reaktion auf moderne Bedrohungen in Echtzeit fördert.“

Für den Bericht stuft ISG Anbieter auf der Grundlage ihres Produkt- und Serviceangebots sowie ihrer Marktposition als Leader (führende Anbieter), Product Challenger (Produkt-Herausforderer), Market Challenger (Markt-Herausforderer), Contender (Konkurrenten) oder Rising Stars (aufstrebende Anbieter) ein. Der ISG Provider Lens™ Quadrant Report 2021 basiert auf Daten, die im Rahmen des „ISG Research™“-Programms erhoben wurden, sowie auf Interviews mit ISG-Beratern, Anbieter-Briefings und der Analyse öffentlich zugänglicher Marktinformationen. Im Rahmen des Berichts „Cyber Security – Solutions & Services“ bewertete ISG Provider Lens™ 98 Unternehmen in Großbritannien und 85 Unternehmen in den USA.

Treten Sie mit uns in Verbindung unter www.techmahindra.com

Unsere Social-Media-Kanäle

Facebook: https://www.facebook.com/TechMahindra Twitter: https://twitter.com/Tech_Mahindra LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/tech-mahindra/ YouTube: https://www.youtube.com/user/techmahindra09

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210806005514/de/

Für weitere Informationen zu Tech Mahindra wenden Sie sich bitte an: Abhilasha Gupta, globale Unternehmenskommunikation und öffentliche Angelegenheiten E-Mail: Abhilasha.Gupta@TechMahindra.com; media.relations@techmahindra.com