Technikmesse IFA startet in streng begrenztem Rahmen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Berliner Technikmesse IFA startet am Donnerstag (09.00 Uhr) wegen der Corona-Pandemie als "Special Edition" in einem streng begrenztem Rahmen. An der auf drei Tage verkürzten Technik-Schau können nur akkreditierte Medienvertreter, Händler und Hersteller teilnehmen. Nach dem ausgeklügelten Hygienekonzept dürfen an den drei Messetagen ab Donnerstag maximal 750 Menschen zur gleichen Zeit in jeden der drei Veranstaltungsbereiche kommen.

Neben einer Bühne für Pressekonferenzen und Präsentationen gibt es zwei weitere Bereiche auf dem Messegelände unter dem Funkturm: Die Innovationsplattformen "IFA Next" und "IFA Shift Mobility" finden in einem Vortragsformat statt. Aussteller und Einkäufer treffen es in diesem Jahr in einem separaten Bereich, um Geschäfte abzuwickeln.

Die IFA hat im vergangenen Jahr rund 250 000 Besucher angezogen. Sie gehört aber auch zu den größten Ordermessen der Welt. 2019 verzeichnete die IFA nach Angaben der Messegesellschaft ein Ordervolumen von rund 4,7 Milliarden Euro. Da viele Aussteller wie Samsung , die Deutsche Telekom , Amazon , Lenovo, Philips , Sennheiser, Sony sowie zahlreiche kleinere Firmen aus Asien fehlen, ist diese Zahl in weite Ferne gerückt./chd/DP/jha