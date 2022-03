TECHNOTRANS - Verkaufswelle nach Zahlen?

technotrans SE - WKN: A0XYGA - ISIN: DE000A0XYGA7 - Kurs: 22,650 € (XETRA)

Nach dem Tief aus dem März 2020 bei 9,36 EUR zog die technotrans- Aktie massiv an und kletterte zunächst auf 28,95 EUR und später auf 32,15 EUR an.

Die Aktie schwenkte eigentlich schon im November 2020 in einer Seitwärtsbewegung ein. Diese lässt sich als SKS-Topformation interpretieren. In der vorletzten Woche fiel der Wert per Wochenschlusskurs unter 23,55 EUR ab und vollendete damit diese SKS. Nach einem Tief bei 20,85 EUR erholte sich die Aktie an diese Nackenlinie. Heute fällt sie nach aktuellen Zahlen etwas zurück.

technotrans erzielte 2021 einen Umsatz von €211,1 Mio. (+10,8 %, y/y), ein operatives Konzernergebnis (EBIT) von €11,0 Mio. (+62,7 %) und eine EBIT-Marge von 5,2 % (+1,6 Prozentpunkte). Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) stieg auf 12,5 % (Vj: 7,8 %). Der Konzernjahresüberschuss erreichte €7,0 Mio. (+41,7 %). Das Ergebnis je Aktie lag bei €1,02 (Vj: €0,72).

Verkaufswelle droht

Solange es zu keiner stabilen Rückkehr über 23,55 EUR kommt, droht eine größere Verkaufswelle in der technotrans-Aktie. Ein Rückfall in Richtung 17,25 EUR ist möglich. Erst mit einem Ausbruch über 23,55 EUR würde sich das Chartbild wieder deutlich aufhellen. In diesem Fall wäre ein Anstieg bis 28,95 EUR oder 32,15 EUR möglich.

technotrans SE

